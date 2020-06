Politiet i Atlanta har frigitt en video av Rayshard Brooks og politibetjenten Garrett Rolfe som snakker sammen på parkeringsplassen utenfor Wendy’s i Atlanta. Nå er Rolfe tiltalt for drapet på Brooks. Foto: Atlanta Police Department

Siktet for drap på Rayshard Brooks (27): Skal ha ropt «jeg tok ham»

Politibetjenten som skjøt og drepte Rayshard Brooks (27) ropte ifølge påtalemyndigheten «jeg tok ham», før han sparket til kroppen som lå på bakken.

Politibetjentene skal også ha ventet to minutter før de prøvde å hjelpe ham, skriver nyhetsbyrået AP.

– Bare ved å høre hva han gikk gjennom, følte jeg alt han følte. Og det gjør vondt, det gjør virkelig vondt, sier enken Tomika Miller etter å ha hørt påtalemyndighetens pressekonferanse i Atlanta i Georgia onsdag.

Her ble det klart at den tidligere politimannen Garrett Rolfe (27), som skjøt og drepte 27 år gamle Rayshard Brooks utenfor fastfood-restauranten Wendy’s fredag 12. juni, blir siktet på 11 punkter, deriblant drap.

– Mr. Brooks ga aldri uttrykk for å være noen trussel, sa påtaleadvokat i Fulton County Paul L. Howard da han kunngjorde drapssiktelsen, og viste frem bilder fra en video der man kan se at Rolfe sparker Brooks mens han ligger nede, etter at han er skutt.

RAYSHARD BROOKS ENKE: Tomika Miller forlater statsadvokatens pressekonferanse i Atlanta i Georgia onsdag. Foto: Brynn Anderson / AP

Drapet på Brooks har skapt sterke reaksjoner i en by der det allerede ble demonstrert mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis. Byens politisjef har blant annet valgt å gå av etter hendelsen, mens restauranten Wendy’s ble nedbrent av rasende demonstranter i helgen.

– Maktbruken var berettiget

Advokatene til Garrett Rolfe, som fikk sparken fra politiet etter hendelsen, er uenige i statsadvokatens beskrivelse om at Brooks ikke utgjorde noen trussel.

– Tap av liv er tragisk, uansett, men betjent Rolfes handlinger var berettiget, sier advokatfirmaet LoRusso i en uttalelse til CNN.

De peker på at bruken av dødelig makt i en situasjon der politiet frykter for sin egen eller andres sikkerhet, er lovlig i delstaten Georgia.

Fagforeningen International Brotherhood of Police Officers, som representerer over 1100 politifolk i Atlanta, mener siktelsen er forhastet, og at politiske motiver ligger bak, skriver New York Times. De mener delstaten burde ha ventet til Georgia Bureau of Investigation (GBI), som gransker hendelsen, er ferdige med sine undersøkelser.

Snakket rolig sammen i 40 minutter

Bakgrunnen for den fatale pågripelsen, var et anrop til politiet om en bil som var i veien for de andre kundene i køen til drive-through-restauranten Wendy’s.

Da politiet kom frem, fant de Brooks sovende bak rattet, og de tok blant annet en promilletest på ham som viste at han var beruset. Ifølge nyhetsbyrået AP viser politiets kroppskameraer at de og Brooks hadde en rolig samtale i over 40 minutter, før situasjonen kom ut av kontroll da en av betjentene prøvde å sette håndjern på ham.

Brooks motsatte seg dette, og situasjonen utviklet seg til å bli et basketak. Da klarte Brooks å få tak i en av politiets elektrosjokkvåpen som han rettet mot dem mens han løp over parkeringsplassen.

Obduksjonsrapporten viser at han ble skutt to ganger i ryggen – én av kulene gikk rett gjennom hjertet hans.

– Han fryktet for sin egen sikkerhet

Til Washington Post sier advokatene at Rolfe, som risikerer livstid i fengsel eller dødsstraff, mente han hadde grunn til å frykte Brooks:

– I stedet for å prøve å flykte, snudde han seg med armen ut og pekte et objekt på politibetjent Rolfe. Han hørte en lyd som lignet et skudd, og så et blink foran seg. Han fryktet for sin egen sikkerhet, og for sikkerheten til sivile rundt seg, og la derfor ned elektrosjokkvåpenet sitt og avfyrt tjenestevåpenet mot den delen av Mr. Brooks som var synlig for ham – ryggen hans. Han sluttet å skyte idet Brooks falt i bakken, fordi han da ikke lenger utgjorde noen trussel.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at Rolfe visste at elektrosjokkvåpenet ikke lenger fungerte da Brooks rettet det mot ham, skriver Guardian.

Politimannen Devin Brosnan (26), som også var med på pågripelsen, er siktet for overfall. Påtalemyndigheten har sagt at han vil vitne for staten mot sin tidligere kollega, noe Brosnans advokat bestrider, skriver Washington Post.

– Han er ikke noe samarbeidende vitne. Han har ikke sagt ja til å være et vitne. Han har ikke sagt ja til å erklære seg skyldig, skriver advokaten Don Samuel i en e-post til avisen.

Ifølge Reuters kan saken bli vanskelig for påtalemyndigheten, som må prøve å få en jury til å tvile på beslutninger tatt av politibetjenter i en presset situasjon – spesielt når loven tillater bruk av dødelig makt dersom politiet frykter for sin egen sikkerhet.

Jusprofessor Caren Morrison ved Georgia State University sier til AP at siktelsen kan markere et mulig skifte i toleransen for politivold i USA.

Til nå har det vært aksepterte at politiet kan bruke dødelig makt en sak som denne, sier hun – hvor den mistenkte har et elektrosjokkvåpen eller noe annet som kan forårsake skade.

– Dette er en heftig siktelse, sier jusprofessor Jimmy Gurulé ved Universitetet Notre Dame til New York Times, og legger til:

– Det er en forståelse av at dette ikke er enkeltstående hendelser, men at det er et overordnet problem med politiet i dette landet.

