Tenåringer i Sørstatene arrangerte rekordstor demonstrasjon: – Vi må forandre Amerika

Seks amerikanske jenter mellom 14 og 16 år arrangerte Tennessees største demonstrasjon mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd.

Siste uke var 10.000 personer samlet til protesten mot rasisme og politivold i Nashville i Tennessee, ifølge The Tennessean.

Bak den historiske protesten sto Jade Fuller, Nya Collins, Zee Thomas, Kennedy Green, Emma Rose Smith og Mikayla Smith.

Protesten skal være den største i delstaten i nyere tid. På 1960-tallet var området et knutepunkt for kampen mot segregering.

Demonstrasjonene mot rasisme og politivold pågår i en rekke amerikanske storbyer og andre steder i verden etter at George Floyd ble drept under en pågripelse. En politimann er siktet for forsettlig drap, og tre politimenn er siktet for medvirkning til forsettlig drap.

Møttes på internett

– Vi møttes på Twitter og det viser hvor lett det er å gjøre noe som dette, sier Nya Collins til den lokale TV-stasjonen WTVF.

Tenåringene står også bak instagram-kontoen Teens4Equality, som er dedikert til å støtte «Black Lives Matter»-bevegelsen.

– Vi må forandre Amerika, sa Jade Fuller under arrangementet.

I et intervju med den lokale TV-stasjonen WSMV sier aktivistene at de håper arbeidet deres vil engasjere andre.

Lei av forskjeller

– Som tenåringer føler vi at vi ikke kan gjøre en forskjell i denne verden, men vi må. Vi er lei av å våkne opp til videoer på sosiale medier av svarte mennesker som blir drept i dagslys, sa Zee Thomas i en tale på demonstrasjonen ifølge Nashville Scene.

I forkant av demonstrasjonen oppfordret aktivistene til en ikke-volding markering. Noe som ifølge Tennessean skal ha fungert. Etter fem timer med demonstrasjoner var ingen alvorlige ulykker eller kriminelle handlinger meldt inn til politiet.

Demonstrasjonene ble avsluttet med taler utenfor Kongressen-bygningen i Nashville.

