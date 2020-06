MØTTE DEMONSTRANTENE: Alondra Cano i byrådet snakket til de fremmøtte i Powderhorn Park i Minneapolis søndag. Foto: Jerry Holt / Star Tribune

Vil avvikle politiet i Minneapolis

Et klart flertall av byrådet i Minneapolis ønsker å legge ned hele byens politietat, for å skape et nytt system som skal ivareta at byens innbyggere føler seg trygge.

Målet er å bygge opp en politietat fra bunn av.

Det bekreftet deler av byrådet da de dukket opp på en demonstrasjon i kjølvannet av George Floyds død søndag.

– Vi forplikter oss til å demontere politiet slik vi kjenner det i byen Minneapolis, og til å gjenoppbygge en ny modell for sikkerhet som faktisk holder våre lokalsamfunn trygge, sier Lisa Bender, leder for byrådet til CNN.

Hun er en av ni av totalt 12 byrådsmedlemmer i byen der Floyd ble brutalt pågrepet og senere døde, som ønsker drastisk endring og som stemte for forslaget.

– Det er åpenbart at vårt politisystem ikke skaper trygghet i samfunnet, sier hun ifølge AP.

– Et vetosikkert flertall i Minneapolis’ byråd er enige om at Minneapolis politietat ikke kan reformeres, og vi kommer til å avvikle det nåværende politisystemet, skriver byrådsmedlem Alondra Cano på Twitter.

Byrådet har foreløpig ikke kommet med noen plan over hva slags endringer de ser for seg, eller hvordan det nye systemet skal fungere i praksis. De er imidlertid klare på at de mener dagens politi ikke kan reformeres, og sier de skal bruke det neste året på å jobbe med veien videre sammen med lokalsamfunnet.

– Vårt forsøk på en trinnvis ny reform har mislyktes. Punktum, sier Bender videre.

Ikke støtte fra borgermesteren

Ifølge avisen Minneapolis Star Tribune vil vedtaket fra bystyret trolig være begynnelsen på en lang og komplisert debatt om fremtiden til delstaten Minnesotas største politistyrke.

Borgermester Jacob Frey kan legge ned veto mot forslaget, men ifølge byrådet er flertallet så stort at de kan overstyre vetoretten, skriver New York Times.

– Jeg støtter ikke full avskaffelse av politiet, sa Frey lørdag da han møtte demonstranter utenfor sitt eget hjem.

Demonstrantene svarte med å rope «Gå hjem, Jacob, gå hjem», og «skam, skam, skam», mens han gikk forbi folkmengden.

– Jeg kommet for å ta tak i mitt del av ansvaret og mine feil, sa han.

Frey utdypet ifølge Reuters senere på TV at han er for «en massiv strukturell reform for å gå gjennom et strukturelt rasistisk system», men han er «ikke for å avskaffe hele politiavdelingen», skriver NTB.

Myndighetene i Minnesota skal granske oppførselen til politiet i Minneapolis de siste ti årene grundig, og flere endringer er allerede ventet, skriver Minneapolis Star Tribune. Fredag godkjente borgermesteren og byrådet en plan fra Minnesota Department of Human Rights som forbyr bruk av kvelertak, og som i høyere grad enn nå forplikter politibetjenter som ser kolleger utøve unødvendig maktbruk til å gripe inn. Avtalen må godkjennes av en dommer før den er gjeldende.

– Jeg har full tiltro til politisjef Arradondo, og ved å bruke alt dette raseriet og energien mot en full restrukturering kan vi gi ham, vår første svarte politisjef, muligheten til å gjenskape politiet i byen, sier borgermester Frey til avisen.

13 dager med demonstrasjoner

Byrådets klare tale til folket kommer etter 13 dager med demonstrasjoner etter den brutale pågripelsen av George Floyd. Floyd døde kort tid etter pågripelsen, og de fire involverte politimennene er nå sparket og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Demonstrasjonene spredte seg raskt til store deler av USA, og har også brakt med seg opptøyer, plyndringer, vandalisering og flere alvorlige voldshendelser.

Også flere steder i Europa og Australia har det de siste dagene vært demonstrasjoner i kjølvannet av Floyds dødsfall.

Publisert: 08.06.20 kl. 05:30

