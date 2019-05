ÅR MED KRIG: Utenfor Qamishli nordøst i Syria møter VG soldater i kvinnemilitsen YPJ. Fra venstre: Avzem Aven (23), Roken Serhed (20), Dilar Halab (25) og Roj Devren (21). Foto: Harald Henden, VG

Møt krigerne som hjalp IS-kvinnene og barna ut i live

GIRBAWI (VG) Som skarpskytter drepte 20-åringen Roken Serhed IS-krigere i det siste slaget i Syria. Samtidig forsøkte hun å få ut så mange kvinner og barn fra IS-områdene som mulig.

Nå nettopp







Inne i en liten villa omringet av en høy mur, midt ute i en grønn åker i landsbyen Girbawi, lener 20-åringen Roken Serhed seg tilbake på en plaststol.

Hun er nylig tilbake fra det blodige slaget om den aller siste IS-bastionen i Syria, Baghouz, der mange IS-krigere kjempet til døden, mens flere titalls tusen kvinner og barn ble evakuert ut i live.

– Jeg var i Baghouz i 20 dager som skarpskytter, sier hun.

KRIGER: Kurdiske Roken Serhed (20). Foto: Harald Henden, VG

Ville redde så mange som mulig

VG har blitt invitert til basen til «Shahid Sheven-brigaden» i den kurdiskdominerte kvinnemilitsen YPJ. Militsen ble opprettet i 2013, to år etter at krigen i Syria brøt ut. De mange tusen kvinnelige YPJ-krigerne er en del av bakkestyrken som har drevet IS tilbake siden de erklærte sitt «kalifat» i 2014.

Den tungt bevæpnede brigaden består av om lag 80 militssoldater.

– Det var to ting som var viktige i de siste kampene. Å nedkjempe IS for godt, og å redde ut så mange kvinner og barn som mulig, sier Serhed.

Svært mange av kvinnene som kom ut av Baghouz, var utenlandske IS-medlemmer som også var koner til krigerne i terrorgruppen. Flere tusen barn ble også evakuert av SDF-alliansen, som YPJ er en del av.

les også Her venter morfaren i Irak: – Jeg kjemper ikke bare for å redde mine barnebarn

Fra evakueringen i Baghouz ble de overlevende tatt til interneringsleiren al-Hol, der det nå befinner seg over 70.000 mennesker. Flere av kvinnene og barna er norske, og Norges regjering har ingen klar plan for hva de skal gjøre med saken.

IS-kvinnene tilhørte en terrororganisasjon som har drept og skadet svært mange av YPJ-brigadens venner og medsoldater. IS har holdt slaver og begått massive massakre, men likevel ønsket soldatene VG møter å gjøre alt de kunne for å få de fiendtlige kvinnene ut av krigssonen og i sikkerhet.

pullquote – Jeg håper alle kvinnene vi har hjulpet ut kan endre seg og deradikaliseres. Jeg ber for at fremtiden til barna, sier Roken forsiktig.

DREV IS UT AV RAQQA: Avzem Aven (23) ledet et lag på fem soldater under slaget om Raqqa, IS sin selvutnevnte hovedstad. Foto: Harald Henden, VG

– Selvfølgelig er vi sinte

23 år gamle Avzem Aven har kriget med YPJ gjennom seks år, siden militsen ble opprettet i 2013. Hun ledet en tropp på fem soldater gjennom blant annet krigen om IS-hovedstaden Raqqa.

Innenfor murene til brigadens base, sier hun smilende at det har vært en ære å først frigjøre de kurdiske områdene nordøst i Syria, for deretter å befri folket i resten av områdene IS holdt gjennom flere år.

Hun har ikke mye til overs for de unge europeerne som reiste til Syria for å bli med IS.

– Selvfølgelig er vi sinte på IS-kvinnene. De har reist fra utlandet ned hit for å bli vår fiende.

les også Røde Kors om IS-kvinnenes barn: Norge bør gjøre mer for barna

Debatten om hva som skal skje med de mange titalls tusen menneskene i interneringsleirene har få enkle svar, og soldatene her er ikke nødvendigvis enig seg imellom.

– Personlig mener jeg at kvinnene må dømmes hardt, og de må dømmes her i Syria hvor de har stått bak overgrep, sier hun.

LANG ERFARING: Roj Devren (21) har deltatt i krigen mot IS i tre år. Foto: Harald Henden, VG

Mange venner drept av IS

Roj Devren (21) har vært med i kamper mot IS i Sinjar i Irak, i Raqqa i Syria og senere i Deir Ezzor-provinsen, der IS til slutt måtte gi opp sine landområder. Hun har mistet mange venner i krigen.

– Jeg er glad jeg har vært med å få så mange mennesker levende ut av IS-områdene, sier hun.

Hun omtaler IS som en brutal fiende, men hennes håp er at de som en gang var overbevist om IS-ideologien kan omvendes.

– Kvinnene i IS har begått en feil. Det er noe feil i hodene deres. Nå tar vi vare på dem, men de må dra tilbake til landene sine. Så klart må de det, sier hun.

En rekke unge soldater har nå samlet seg rundt plastbordet inne på den lille basen. Mannlige krigere fra militsen YPG har også ankommet.

Da VG spør kvinnene hvor lenge de tenker å være militskrigere, svarer de raskt, som om det er innøvd: «Til alle kvinner er frigjort».

KOMMANDØREN: Dilar Halab (25) er kommandør i brigaden. Foto: Harald Henden

– En kamp for alle kvinner

Dilar Halab er brigadens kommandør. Hun sier at mange av kvinnene her har kriget siden konflikten i Syria brøt ut, og kurderne i nordøst tok til våpen for å beskytte sine områder.

– Krigen har brakt oss tettere sammen, sier hun.

YPJ sin ideologiske ledestjerne er, som hos andre kurdiske militser, PKK-geriljaens grunnlegger, Abdullah Öcalan. Han var fra tidlig på 90-tallet opptatt av at kvinnefrigjøring var et av kurdernes viktigste mål. Fra 1995 hadde hans gerilja hele militære enheter kun bestående av kvinner.

Halab tror at IS-kvinnene som nå er i al-Hol-leiren, halvannen time sør fra deres base, også kan forandre seg.

– Vi må prøve å lære dem opp i vår tankegang og ideologi. Vi er nemlig også muslimer, vi er bare ikke radikale. Vi er humanitære, vi kan ikke bare sparke ut disse kvinnene. Vi må ta vare på dem, sier hun.

Mens alle soldatene rundt henne hører på, legger kommandøren til:

– Vi kjemper ikke bare en kamp for kurdiske kvinner, men for alle verdens kvinner.

EVAKUERT: EN YPJ-kriger assisterer en kvinne og hennes barn kort tid etter at de er ute av Baghouz, som var IS sitt sitte tilholdssted i Syria. Bildet er tatt i februar. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

VG I SYRIA: Harald Henden og Amund Bakke Foss

Publisert: 06.05.19 kl. 13:28