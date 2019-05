FLYTYPE I TRØBBEL: Et Boeing 737 MAX-fly bygget av Boeing for selskapet Jet Air. Foto: Ted S. Warren / TT NYHETSBYRÅN

BBC: Boeing visste om 737 MAX-problem

Flyselskapet innrømmer at de kjente til et problem med flytypen ett år før to fly var involvert i ulykker som krevde mange menneskeliv.

157 mennesker mistet livet da et Boeing MAX 737-fly styrtet i Etiopia i mars. Fem måneder tidligere styrtet et fly av samme type og drepte 189 da et fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

Nå bekrefter Boeing at de utilsiktet gjorde et alarmsystem valgfri, og ikke standard. Det er BBC som melder dette.

Alarmsystemet Angle of Attack (AOA) var laget for at piloter skal varsles når to forskjellige sensorer rapporterer om motstridende data.

Planen var at dette indikator-systemet skulle være standard, men fant ut først etter at levering av fly hadde begynt at det kun var tilgjengelig dersom flyselskapene betalte ekstra for det.

Amerikanske luftfartsmyndigheter FAA sier dette var en lavrisiko-problemstilling, men at Boeing kunne ha bidratt til å «eliminere mulig forvirring».

Tidligere har det blitt kjent at minst fem piloter skal ha varslet om autopilottrøbbel med denne flytypen.

Publisert: 06.05.19 kl. 12:06