Storaviser: Demokratene vil stille Trump for riksrett

Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus i USA, varsler en kunngjøring. Ifølge Washington Post og New York Times støtter Pelosi nå en prossess om riksrett mot president Trump.

Pelosis uttalelse kommer etter at hun har holdt møter med partifeller som har gått inn for å starte riksrettssak mot Trump. Hun har selv tidligere vært tilbakeholden, men varsler nå en kunngjøring tirsdag ettermiddag amerikansk tid. Den amerikanske hovedstaden ligger seks timer bak Norge.

Ifølge Washington Post kommer Pelosi til å si at hun nå støtter en prosess om riksrett mot president Trump. Avisen siterer ikke navngitte kilder i det demokratiske partiet.

Pelosi har tidligere vært motstander av å fortsette prosessen.

Storavisen skriver at et økende antall av Demokratene i Representantenes hus nå går inn for at det innledes riksrettssak, og at partiet er i ferd med å endre sin offisielle holdning.

New York Times skriver at Pelosi vil kunngjøre at Representantenes hus dermed vil starte den formelle prosessen med å stille Trump for riksrett.

Anklages for press

Demokratene vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn. Tidligere visepresident Biden er blant de fremste i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020, og han kan dermed bli Trumps utfordrer.

Saken ble kjent etter at en tjenestemann i den amerikanske etterretningstjenesten slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Tjenestemannen varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, ifølge amerikanske medier.

Under samtalen skal Trump ha oppfordret Ukraina til å etterforske Hunter Biden, Joe Bidens sønn. Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Legger frem utskrift av telefonsamtale

Amerikanske medier meldte mandag at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina skulle fryses. Opplysningene kommer fra ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Trump bekreftet tirsdag at USA fortsatt vil holde tilbake militær bistand til Ukraina. Han sa at Europa heller burde ta på seg ansvaret med å støtte Ukraina.

Tirsdag ettermiddag norsk tid skriver han på Twitter at han kommer til å offentligjøre en utskrift av samtalen.

«Dere kommer til å se at det var en veldig vennlig og helt passende samtale. Ikke noe press, og , i motstening til Joe Biden og hans sønn, ikke NOE quid pro quo! (latin for noe for noe red. amn.)» skriver presidenten.

