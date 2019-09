SAKSØKT: Edward Snowden på videolink fra Moskva på Litteraturhuset i Oslo i 2016. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

USA saksøker Snowden – vil ikke han skal tjene på boksalg

Det amerikanske justisdepartementet gikk tirsdag til søksmål mot varsler og bokaktuelle Edward Snowden. Får ingen konsekvenser for den norske utgivelsen, sier forlagssjef.

Nå nettopp







Snowden er aktuell med boken «Permanent Record», som på norsk har fått tittelen «Systemfeil».

Det sivile søksmålet går ikke ut på å stoppe selve utgivelsen, men at Snowden ikke skal tjene på den. Dette fordi boken ifølge myndighetene bryter med konfidensialitetsavtalen Snowden signerte med både CIA og NSA.

En slik type bok skal etter regelverket sendes til gjennomlesning og vurdering hos etterretningsbyråene, noe Snowden ikke har gjort.

Forlaget MacMillan og morselskapet saksøkes også, kun for å sørge for at det ikke skal gå noen midler mellom forlaget og Snowden. Det oppgir justisdepartementet i sin uttalelse.

SELVBIOGRAFI: Varsler Edward Snowden har hele tiden slått fast at han ikke angrer på det han har gjort. Foto: CJ GUNTHER / EPA

«Tolererer ikke tillitsbruddene»

– Søksmålet viser at justisdepartementet ikke tolererer disse tillitsbruddene. Vi vil ikke tillate at enkeltpersoner beriker seg, på bekostning av USA, uten å overholde deres forpliktelser før publisering, sier Jody Hunt, leder av departementets avdeling for sivile saker, i en uttalelse.

En av Snowdens advokater Ben Wizner sier i en uttalelse at boken ikke inneholder noen regjeringshemmeligheter som ikke allerede er kjent gjennom nyhetene.

– Hvis Snowden hadde trodd at regjeringen ville gjennomgå boken i god tro, ville han ha sendt den inn til vurdering, sier han.

– Men regjeringen fortsetter å insistere på at fakta som er kjent og diskutert over hele verden, fremdeles er klassifisert, fortsetter han.

Forlaget har foreløpig ikke uttalt seg om søksmålet.

Bokanmeldelse: – Kompromissløs Snowden!

Aschehoug: – Ingen konsekvenser

Det er Aschehoug forlag som gir ut boken i Norge.

– Dette har ingen konsekvenser for Aschehoug. Jeg betrakter dette som enda et forsøk på å begrense Snowdens anledning til å ytre seg, om viktige saker som han tar opp i sin bok. Dette er bare en bekreftelse på hvorfor boken er nødvendig å utgi, sier forlagssjef Mads Nygaard til VG.

– Et poeng i seg selv

William Nygaard, tidligere forlegger og tidligere styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, sier til VG at inntjening i seg selv kan være et poeng for Snowden.

– Jeg vet ikke hva han gjør med sin inntjening, men for ham vil jeg tro at det er et poeng i seg selv at han faktisk kan tjene penger på utgivelsen. Det kan være en videreføring av hans plikt som varsler. Nå begrunner han på hvilket grunnlag han – samvittighetsmessig – gikk så langt som han gjorde, sier han.

les også Edward Snowden: – Verdens mektigste myndigheter ville få meg bort

VARSLERPLIKT: William Nygaard har ikke rukket å lese Snowdens selvbiografi ennå, men tror inntjening kan være noe Snowden ser på som en videreføring av plikten som varsler. Foto: Nilas Johnsen, VG

Nygaard møtte Snowden i Moskva i 2017, i forbindelse med Norsk PENs overrekkelse av Ossietzky-prisen. Da skal Snowden ha gitt uttrykk for at han vil reise tilbake til USA og stille i retten, men ikke så lenge «The Espionage Act» gjelder – en lovgivning fra 1917 som ikke gir ham rett til anke, jury eller forsvarsadvokat.

– Det er ekstremt udemokratisk og utenfor varslingsprinsippene, sier Nygaard.

Oppvekst og varsling

I selvbiografien forteller Snowden blant annet utdypende om sin oppvekst i USA, og hvordan han tidlig fant ut at han hadde et talent for dataprogrammering.

Han skriver også om hvordan han gjennomførte de store avsløringene i 2013.

I mai det året ankom Snowden, som er en tidligere NSA-medarbeider, Hongkong. Med seg hadde han fire laptoper som ga ham adgang til noen av den amerikanske regjeringens høyest klassifiserte etterretningshemmeligheter.

Noen få dager etter at han landet i Hongkong, møtte Snowden The Guardian for å dele noen av dokumentene med resten av verden.

Les også: Slik lekket Snowden Obamas store hemmelighet

Står bak gigantiske avsløringer

I juni 2013 trykte The Guardian de første avsløringene og påstandene om at USA truet til seg tilgang til telegiganten Verizons oversikt over millioner av amerikaneres telefonvaner.

les også Edward Snowden saksøker Norge

De neste månedene kom en rekke nye avsløringer, blant annet at USA har avlyttet FNs hovedkvarter i New York, og at amerikanske myndigheter skal ha overvåket 70 millioner franske tekstmeldinger og telefonsamtaler.

Et par uker etter den første avsløringen reiste Snowden videre til Russland, hvor han har vært siden. USA sikter ham for spionasje, men Russland har nektet å utlevere ham.

Snowden har hele tiden slått fast at han ikke angrer på det han har gjort.

Les mer om bakgrunnen her: Føljetongen om Edward Snowden

Publisert: 17.09.19 kl. 22:49







Mer om