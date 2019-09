USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah onsdag 18. september. Foto: Mandel Ngan / Pool AFP

Pompeo: Støtter Saudi-Arabias rett til å forsvare seg

USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte Saudi-Arabias kronprins. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet ble de enige om at det iranske regimet må stilles til ansvar.

Malene Birkeland

NTB

Nå nettopp







I går møtte USAs utenriksminister Mike Pompeo Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah, Saudi-Arabia.

Pompeo tvitret om møtet og skrev at USA støtter Saudi-Arabias «rett til å forsvare seg» og at Irans «truende oppførsel ikke vil bli tolerert».

Mener Iran må stilles til ansvar

I går uttalte også Pompeo at oljeangrepet på Saudi-Arabia er en krigshandling.

Ifølge talsperson i det amerikanske utenriksdepartementet, Morgan Ortagus, ble Pompeo og bin Salman enige om at angrepet mot Saudi-Arabias oljeanlegg var et «uakseptabelt» angrep og «uten sidestykke».

– Ministeren og kronprinsen diskuterte behovet for at det internasjonale samfunnet må komme sammen for å motvirke den fortsatte trusselen fra det iranske regimet og ble enige om at det iranske regimet må stilles til ansvar for dets aggressive, hensynsløse og truende oppførsel, sier talspersonen.

Iran vil svare om det iverksettes tiltak

Fremdeles benekter Iran at de står bak angrepet.

Iran har sendt et brev til USA der de avviser at de har noe med angrepene å gjøre, ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA.

De sier at dersom det iverksettes tiltak mot Iran, vil de svare med gjengjeldelse av ubegrensede dimensjoner.

Har du lest? Slik endrer Saudi-Arabia-angrepet maktbalansen i Midtøsten

De som har tatt skylden for angrepene på oljeanleggene, er Houthi-opprørerne i Jemen. De har også varslet at det vil komme et større angrep om Saudi-Arabias militærkampanje mot Houthi-opprørerne fortsetter.

– Det er mye tvil her i Washington

USAs president Donald Trump meldte på Twitter onsdag at han har bedt finansdepartementet om å trappe opp sanksjonene mot Iran betraktelig. Han har tidligere uttalt at han vil unngå krig.

Hillary Mann Leverett, politisk risikokonsulent for Stratega og tidligere amerikansk diplomat, sa til Al Jazeera at saudiaraberne ikke har en garanti for at USA vil støtte dem om de vil hevne seg på Iran «eller noen andre».

Stoltenberg om angrepene i Saudi-Arabia: – Ekstremt bekymret

– De er i en veldig tøff posisjon med veldig få alternativer. De prøver å legge ut de bevisene de kan, men det er mye tvil her i Washington, og over hele verden tror jeg, om hva saudiaraberne har å si, gitt deres bakgrunn med Jemen, Khashoggi-drapet og andre problemer, sier hun til Al Jazeera.

I dag skal utenriksminister Pompeo til Emiratene for å møte Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed Al Nayhan. FN-eksperter er på vei til Saudi-Arabia for å undersøke oljeangrepet.

Oljeproduksjon gjenopptatt

Halvparten av produksjonen som stanset opp som følge av angrepene mot oljeanlegg i Saudi-Arabia, var gjenopptatt tirsdag kveld, opplyste landets oljeminister, ifølge NTB.

Ifølge AFP er det ventet at oljeproduksjonen vil være tilbake for fullt innen slutten av september.

Publisert: 19.09.19 kl. 08:55







Mer om