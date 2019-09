I LENKER: Gutter og menn ble funnet i lenker på «Koranskole» i Nigeria. Foto: NIGERIA POLICE / X80001

Politiraid av «torturhus»: Hundrevis av fanger befridd

Om lag 500 gutter og menn har blitt reddet ut av det som angivelig skulle være en koranskole i byen Kaduna i Nigeria i Afrika.

Oppdatert nå nettopp







Etter tips om mistenkelig aktivitet raidet politiet bygningen, sier politisjef i byen Kaduna, Ali Janga, til nyhetsbyrået BBC.

I den rosa bygningen ble hundrevis av menn og gutter, helt nede i femårsalderen, funnet lenket fast.

Ifølge Janga var bygningen et «torturhus» og et «slavehus».

les også Listhaug kaller inn til hastemøte etter koranskoleavsløring

FASTBUNDET: Politiet fant flere menn og gutter med beinene fastbundet torsdag 26. september. Foto: AFP

Flere lærere arrestert

Åtte mistenkte, de fleste av dem lærere, ble arrestert under aksjonen.

Flere av fangene fortalte til politiet at de ikke hadde fått undervisning på den angivelige koranskolen, men derimot blitt torturert, seksuelt misbrukt og sultet.

En av de frigjorte guttene, Bell Hamza, fortalte til nigerianske medier at han hadde vært der i tre måneder i fotlenker.

Hamza la til:

– Dette er ment å være et islam-senter, men om man prøver å flykte her ifra får man kraftig straff; de binder folk og henger dem i taket for det.

les også Ap vil straffe koranskole-foreldre

VOLD: EN gutt med tydelige skader etter å ha oppholdt seg på «Koranskolen». Foto: STRINGER / X80002

les også Frykten for Koranskolen

Trodde det var koranskole

Flere av fangene fortalte politiet at de hadde blitt sendt dit fordi familiene deres trodde bygget var en såkalt koranskole.

Koranskoler er populære i regionen, men det har lenge vært påstander om overgrep og misbruk på noen skoler.

En forelder fortalte nyhetsbyrået Reuters at de ikke visste at deres barn ville bli utsatt for «slike tøffe tilstander».

Fangene er nå i en leir hvor familiene kommer for å identifisere sitt barn, hvor myndighetene vil sørge for at de får helsehjelp, sier en representant for myndighetene i Kaduna Hafsat Muhammad Baba til BBC.

SKOLEN: Fasaden til det som ble trodd å være en «koranskole». Foto: STR / AFP

Publisert: 28.09.19 kl. 08:51 Oppdatert: 28.09.19 kl. 09:20







Mer om