LUKSUSBILER: En Ferrari LaFerrari og en Bugatti Veyron er blant bilene som selges på auksjonen i Sveits søndag. Foto: Laurent Gillieron / Keystone

Konfiskerte luksusbiler fra visepresident – forventer salg på 170 millioner

Sveitsiske myndigheter droppet anklagene mot Ekvatorial-Guineas visepresident. I stedet auksjonerer de bort luksusbilene hans.

En Lamborghini med en prislapp på over 50 millioner kroner står på listen over Teodorin Obiang Nguemas biler som selges på en auksjon i Genève søndag, ifølge The Guardian.

Obiang, sønn av republikken Ekvatorial Guineas autoritære leder Teodoro Obiang Nguema, er landets visepresident og vil trolig overta presidentembetet etter sin far.

Ytterligere tre Lamborghinier, syv Ferrarier, fem Bentleyer, en Maserati, en Bugatti og en McLaren auksjoneres bort.

– Dette er et ekstraordinært salg. Det er en privat samling av superbiler (sjeldne sportsbiler, journ.anm.) med få tilbakelagte kilometer, sier Philip Kantor i auksjonsselskapet Bonhams.

Luksusbilene ble beslaglagt da Obiang i 2016 ble pågrepet av sveitsiske myndigheter for økonomisk kriminalitet.

Etter sveitsisk straffelov kan påtalemyndigheten droppe anklager i denne typen saker, dersom den tiltalte tilbyr kompensasjon og gjenoppretter forholdet i overensstemmelse med loven.

BURSDAGSFEIRING: Visepresident Teodorin Obiang Nguema i Ekvatorial-Guinea, her fra hans bursdagsfeiring i 2013. Foto: JEROME LEROY / AFP

Investerte privat med offentlige midler

Visepresidenten er kjent for å ha en overdådig livsstil.

I 2017 ble han av en domstol i Paris dømt til tre års betinget fengsel for å ha unndratt offentlige midler og brukt dem på private investeringer i Frankrike.

Obiang skal blant annet ha brukt mer enn tusen ganger sin egen lønn på en seks-etasjers villa i et overklassestrøk i den franske hovedstaden, i tillegg til luksusbiler og kunst.

TIL SALGS: Visepresidentens Lamborghini Veneno Roadster har en prislapp på omtrent 50 millioner norske kroner. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Konfiskerte luksusklokker og kontanter

Tidligere i september gjorde brasiliansk politi et nytt beslag av visepresidentens eiendeler.

Ifølge brasilianske medier skal det dreie seg om kontanter og luksusklokker til en verdi av 145 millioner kroner – konfiskert fra en av Obiangs delegasjoner under et privat besøk.

Brasilianske O Estado de São Paulo siterer en diplomatkilde fra Ekvatorial-Guinea på at pengene skulle brukes til å betale for visepresidentens medisinske behandling i São Paulo.

Klokkene, som hadde Obiangs initialer inngravert, skal ha vært til visepresidentens private bruk.

OFFENTLIGE MIDLER: Bilene til visepresidenten skal ha blitt betalt for ved hjelp av offentlige midler. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Blant verdens mest korrupte

Alt tyder på at Teodorin Obiang Nguemas vil bli farens etterfølger som president i Ekvatorial-Guinea, et land med kun 1,2 millioner innbyggere.

Landet er en av de største petroleumsprodusentene på det afrikanske kontinentet. Samtidig nevnes det ofte som et av verdens mest korrupte land.

Den sittende presidenten, 77 år gamle Teodoro Obiang Nguema, er verdens lengst sittende statsleder som ikke er kongelig. Han har i praksis hatt all makt siden statskuppet i 1979, da den tidligere diktatoren ble henrettet.

