Svensk elev tok med granat på skolen

Et skolebarn i Kristianstad i Sverige ville vise vennene et trofé fra sommeren. Enden på visa ble at landets nasjonale bombegruppe rykket ut.

NTB-TT

Det viste seg nemlig at barnet hadde funnet en skarp granat.

– Barnet fant granaten tidlig i sommer, hadde den hjemme hos seg, og tok den med på skolen i dag, sa politiets operasjonsleder Thomas Söderberg til TT sent tirsdag.

– En lærer så noe vedkommende trodde kunne være farlig, og kontaktet politiet. Da vi kom fram, konstaterte vi at det var en liten granat som sannsynligvis var ustabil, sa Söderberg.

Granaten stammer etter alt å dømme fra skytefeltet Rinkaby utenfor Kristianstad.

– Den har sannsynligvis ligget et stykke nede i bakken på skytefeltet en god stund, ellers hadde militæret tatt hånd om den tidligere, mener operasjonslederen.

Ingen ble skadd i hendelsen, men et område sentralt i Kristianstad var sperret av en periode på kvelden.

– Saken er avsluttet fra vår side, men det som skjedde var jo ikke bra, og jeg antar at foreldrene kommer til å ta en liten prat med barnet.

