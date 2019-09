TRENGER INNTEKTER: VG har vært på Abaco, en av Bahamas-øyene som er helt ødelagt etter orkanen Dorian. Men flere av øyene er ikke berørt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bahamas etterlyser turistene: Vi trenger inntektene

– Vi trenger dem definitivt, sier Ellison Thompson, visedirektøren for reiseliv i øyriket. Orkanødeleggelsene er enorme, men svært mange av øyene er ikke berørte i det hele tatt.

Nå nettopp







Stigende dødstall og enorme ødeleggelser har vært fokuset på Bahamas etter at orkanen Dorian rammet flere av øyene på sitt aller kraftigste.

Se VGs bilder fra orkanødeleggelsene her.

Hjelpeorganisasjoner tror at flere tusen personer er døde – og foreløpige lister over savnede inneholder i overkant av tusen navn. Nå prøver reiselivet å nå ut til turistene, etter at flere skal ha avbestilt reisene sine til øyriket.

– Når det blir sagt at Bahamas er helt ødelagt, gir det feil inntrykk, sier Thompson til The Washington Post.

Områdene Grand Bahamas og Abaco er de andre og tredje mest besøkte av turister, men er begge nå hardt rammet av orkanen.

les også Orkanofre ber om hjelp: – Vi har ikke mer vann

I et nytt presseskriv informerer derfor reiselivsdepartementet om at 14 av de mest populære øyene er upåvirket av orkanen.

– Vi vil få frem at Bahamas ikke er én øy. Det kommer til å ta år å bygge opp de ødelagte øyene, så vi trenger turistinntektene for å få bygd opp alt igjen. Vi trenger definitivt at turistene fortsatt kommer, sier Thompson.

På Twitter skriver departementet at å besøke noen av de andre øyene enn Grand Bahamas og Abaco, er det beste man kan gjøre:

Publisert: 13.09.19 kl. 03:22







Mer om