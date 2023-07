MYE: Island har hatt hektisk jordskjelvaktivitet.

Over 11.500 jordskjelv på Island siden tirsdag – forventer vulkanutbrudd i løpet av noen dager

Turister bes om å ikke holde seg i området.

Siden tirsdag har det blitt registrert over 11 500. Naturligvis er ikke alle jordskjelvene like store.

Totalt har det vært tre jordskjelv med styrke på over fire. Nå forventer Island et vulkanutbrudd i løpet av kort tid.

Børge Johannes Wigum er geolog og bor på Island. Han sier til VG at jordskjelvene har kjentes godt.

Rister

Wigum har bodd på Island i over 30 år, og er godt kjent med jordskjelvene. Han sier det er ingen grunn til bekymring.

– Det startet tirsdag kveld. Når det er over fire i styrke så kjenner vi dem godt, det rister i hele huset, sier han til VG.

Både i 2021 og 2022 var det jordskjelv og så vulkanutbrudd på Island. Wigum sier de går gjennom samme prosess nå.

– Jordskjelvene kommer først, så vulkanutbruddet etter hvert. De har gode målinger på at magmaen er på vei opp. Siste beskjed er at magmaen er et par hundre meter under overflaten. Utbruddet kommer mest sannsynlig de nærmeste dagene.

BOR PÅ ISLAND: Geolog Børge Johannes Wigum bor på Island.

Ikke fare

Ifølge Wigum kommer ikke utbruddet til å ha stor innvirkning på lokalmiljøet i Island.

Det skal heller ikke være fare for liv og helse.

– Utbruddene i 2021 og 2022 var veldig turistvennlig, og det blir fort likt nå. Dette utbruddet blir fort litt større, men ikke noen fare. Turistene er blitt anbefalt om å ikke være i området. I umiddelbar nærheten kan det være utfordringer, og på sikt kan det bli problemer for infrastrukturen. Det aktuelle området er heldigvis ganske øde.

Island har sendt ut varslinger til folk som er i området, både islendinger og turister.

Selv om Wigum er geolog, så jobber han ikke med jordskjelvene og det eventuelle vulkanutbruddet.

