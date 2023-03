TOPPMØTE: Joe Biden og Xi Jinping på G20-møtet på Bali i november 2022.

Kina vs. USA: − Uroen øker på begge sider

Kinas sterke leder Xi Jinping snakker om å «bygge en hær i verdensklasse», og sjansen for at han besøker Moskva øker. – Kina sees på som USAs hovedutfordrer, forklarer norsk ekspert.

I forrige uke la amerikansk etterretning frem sin hovedbekymring: Økende konflikt med et sterkere, mer offensivt og mer konfronterende Kina.

I helgen ble det enda tydeligere da Kinas president Xi Jinping understreket at landet må bygge en «hær i verdensklasse», som vil kunne «gå seirende ut av krig».

Mandag tok Xi til orde for å styrke finansieringen av det kinesiske militære i sin tale i Folkekongressen i Beijing.

– Vi bør fremme moderniseringen av det nasjonale forsvaret og den militære konstruksjonen, og bygge folkehæren til en mur av stål som effektivt ivaretar nasjonal suverenitet, sikkerhet og utviklingsinteresser, sa Xi.

Den kinesiske folkekongressen godkjente tidligere i år å øke Kinas forsvarsbudsjett med 7,2 prosent.

– Uttalelsene om å bygge en hær i verdensklasse, som vil kunne vinne en krig, er en videreføring av det Xi har stått for. Det er i tråd med at konflikten om Taiwan har økt i intensitet, forklarer Henrik Stålhane Hiim, Kina-ekspert og leder for Senter for internasjonal sikkerhet, ved Institutt for forsvarsstudier.

Hiim påpeker at det amerikanske forsvaret allerede i fjor pekte på at Kina var dets viktigste motstander, og Russland på annenplass.

– Merk at USA pekte mot Kina, samtidig som krigen i Ukraina raste for fullt. Uroen øker på både amerikansk og kinesisk side, forklarer Hiim.

Ifølge eksperten har begge sider grunn til å føle at konflikten rundt Taiwan har endret seg, i kjølvannet av at daværende ledere for Kongressen, Nancy Pelocy besøkte Taiwan i fjor høst.

– Kina mener at USA har endret sin politikk noe, samtidig som Kina utvilsomt har intensivert presset mot Taiwan, påpeker Hiim.

GODT FORHOLD: Russlands president Vladimit Putin og Kinas president Xi Jinping.

Xi nevnte i talen mandag Kinas planer for en «gjenforening» med Taiwan, men var noe mer forsiktig i sine uttalelser enn han har vært før. Han gjentok nemlig ikke tidligere uttalelser om at Kina ikke ville utelukke bruk av militær makt mot Taiwan.

Taiwan, som aldri har vært en del av Kina, har et demokratisk selvstyre og har hatt en uavhengig regjering siden 1949. Kina anser imidlertid øya og dets rundt 23 millioner innbyggere som en frafallen del av sitt territorium.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det vært økende bekymring for at Kina også kan ta i bruk militærmakt i sitt langvarige territorielle krav på Taiwan.

MEKTIG: Kinas president Xi Jinping taler til Folkekongressen i Beijing mandag.

De siste ukene har det kommet stadig nye meldinger som peker mot at Kina nærmer seg å gi støtte til Russland i krigen i Ukraina. Et eksempel var møtet mellom Xi Jinping og diktatoren fra Belarus, Aleksandr Lukasjenko, i forrige uke. Lykasjenko er nært alliert med Russlands president Vladimir Putin.

– I vesten har den del man trodd, og håpet, at Kina ville bryte eller bygge ned sine bånd til Russland. Det har ikke skjedd. Kina har videreført sitt nære vennskap med Russland, til tross for krigen, sier Hiim.

USA har advart mot at Kina planlegger å støtte Russland med våpen.

– Kina har påpekt en dobbeltmoral i at USA kan sende våpen til Ukraina, men nekter andre land å sende våpen til Russland. Men like fullt tror jeg Kina holder på sin nøytralitet. Å sende våpen til Russland vil ødelegge Kinas forhold til Europa, i en tid der forholdet til USA allerede er anstrengt.

DÅRLIG FORHOLD: Kinas president Xi Jinping og USAs president Joe Biden.

Mandag kom det ubekreftede meldinger om at Xi har planer om å reise til Russlands hovedstad Moskva og møte Putin, og at besøket kan skje om kort tid.

Reuters erfarer at det kan skje allerede neste uke, noe de baserer på «informerte kilder». Hverken kinesiske eller russiske myndigheter har gitt kommentar på saken, melder NTB.

– Det vil svekke synet på Kina som nøytrale. samtidig vil det ikke være veldig overraskende. Putin er den lederen Xi møtte først, og den han har møtt flest ganger, påpeker Hiim.

Ifølge Reuters planlegger Xi også et virtuelt møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj neste uke, trolig etter det mulige møtet med Vladimir Putin i Moskva, skriver Wall Street Journal.

Videomøtet mellom Xi og Zelenskyj blir det første siden Russlands invasjon i februar i fjor.