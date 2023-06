BLE HJEMLØS: Tidligere massasjeterapeut Maria Jackson (79) ble kastet ut av leiligheten hun leide i Las Vegas. På bildet får hun hjelp fra en venn å flytte tingene sine til et rom hun til slutt klarte å få leie.

Dobling i utkastelser i USA: Maria (79) ble hjemløs

Økende priser har ført til et stadig råere leiemarked i USA. Dobbelt så mange leietagere kastes nå ut fra hjemmene sine enn før pandemien startet.

Atlanta-bosatte Dana Williams (70) er en av dem som rammes av boligkrisen. Den hjerte- og astmasyke mannen ble i april kastet ut av toromsleiligheten han leide med sin 25-årige datter.

Åsak? De skyldte om lag 83.000 norske kroner i ubetalt leie og avgifter. Siden da har far og datter levd i limbo.

De flyttet til et falleferdig hotell med lekkasje i baderomstaket, ødelagte møbler og null kjøleskap eller kokemuligheter, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg har ikke lyst til å fortsatt bo her når han har bursdag i august, sier datter De’mai Williams (25) til AP.

– Det er ikke bra for helsen hans.

HJEMLØSE: – Jeg ønsker bare å kunne ha barnebarna på besøk, sier Dana Williams (70) til nyhetsbyrået AP. Han og datteren De’mai Williams (25) bor på et nedslitt hotellrom uten kokemuligheter etter å ha blitt kastet ut av leiligheten de delte.

Dyrere mat og leie

Far og datter Williams er blant millioner av leietagere fra hele USA som har blitt kastet ut eller står overfor en kommende utkastelse, skriver AP.

Etter en pustepause under pandemien, har antall utkastelser den siste tiden økt dramatisk:

Antall utkastelser er i gjennomsnitt 50 prosent høyere enn før coronapandemien i enkelte byer.

Huseiere melder inn 3,6 millioner utkastelsessaker i året.

Hardest rammet er Houston med 56 prosent flere utkastelsessaker i april enn i tiden før pandemien.

ØNSKER FORLENGET UTSETTELSE: Dominique Walker fra Moms 4 Housing taler under en demonstrasjon i Oakland, California i april. Slutt på utsettelse av gjeldskrav har ført til flere utkastelser over hele USA. I Bay Area-byene Oakland, San Francisco og Berkely har det høye antallet hjemløse ført til press for å fortsette utsettelsen.

Økende leiepriser og langvarig mangel på rimelige boliger gjør situasjonen prekær for alle med lav inntekt.

Det er slutt på pandemistøtte og utsettelse for å betale husleiegjeld.

Mange leietagere sliter med å komme over en økonomisk kneik: Lønnsnivået har ikke har holdt tritt med økte priser på både husleie, mat og andre nødvendigheter.

Resultater er flere hjemløse.

Coronastøtten stoppet

– Coronastøtten er avviklet og nødhjelpspenger har tørket opp de fleste steder, sier Daniel Grubbs-Donovan, forskningsspesialist ved Princeton University, til AP.

Han er tilknyttet Eviction Lab, en gruppe som forsker på utkastelser.

– Landet over befinner lavinntekts leieboere seg i en enda verre situasjon enn før pandemien grunnet massiv økning i leieprisene, inflasjon og andre pandemipåvirkede finansielle problemer.

EIERE VS. LEIERE: Michelle Hailey får en reaksjon under en demonstrasjon i Oakland, California. For utleiere som har fått tre år uten leieinntekter har utsatte gjeldskrav under pandemien ført til manglende inntekt.

De siste dataene viser at trenden startet i fjor:

Eviciton Lab fant nesten 970 000 utkastelser i 2021 i de nær 40 byene landet over forskningsgruppen følger med på.

Det er en økning på 78,6 prosent sammenlignet med 2021 i disse byene.

I 2021 fulgte store deler av USA fremdeles pandemipraksisen med å gi utsettelser for betaling av gjeld.

Innen desember 2022 var antall utkastelser nesten tilbake til pre-pandeminivå. Siden da har tallet fortsatt å stige.

HUSEIERNE VIL HA BETALT: Enkelte huseiere har stått uten leieinntekter i mer enn tre år etter atpolitikerne i Oakland, California, i 2020 besluttet å utsette å innkreve husleiegjeld. Her forlater John Williams forlater en protestaksjon i byen i april i år.

Kongresspolitiker: – Urovekkende

Utleieprisene ligger nå 5 prosent høyere enn for et år siden og 30,5 prosent høyere enn i 2019, ifølge eiendomsmeglerfirmaet Zillow.

Leietagere som kastes ut har få alternativer å flytte til:

National Low Income Housing Coalition anslår en mangel på 7,3 millioner rimelige boenheter i USA.

Uten sikkerhetsnett hadde mange sårbare leietagere blitt kastet ut for lenge siden. Men langt fra alle har familie eller venner som kan hjelpe.

Det meste av den offentlige støtten er brukt opp eller allerede tildelt. Oppfordringer om å vedta ytterligere midler har ikke fått gjennomslag i kongressen.

STØTTER LEIETAGERE: Folk som støtter leietagere holder opp skilt under en komitéhøring i Oakland City Council i Oakland, California.

– Den urovekkende økningen av utkastelser til nivåer før pandemien er en alarmerende påminnelse om behovet for at vi må handle – på alle myndighetsnivåer – for å kunne holde folk trygt innendørs, sier politiker Ayanna Pressley, som representerer Massachusetts for demokratene.

Hun har oppfordret kongressen til å vedta å slå ned på ulovlige utkastelser, finansiere juridisk hjelp til leietagere og holde utkastelser utenfor kredittrapporter.

Massasjeterapeutens skjebne

Boligdomstolene fylles opp av folk som Maria Jackson (79).

I to tiår jobbet hun som massasjeterapeut i Las Vegas, byen som har størst økning utkastelser.

Da praksisen hennes gikk konkurs, solgte Jackson bilen og søkte om å få matkuponger.

I mars ble hun kastet ut av ettromsleiligheten hun leide. En tidligere klient lot henne få midlertidig husly en times kjøretur nordøst for Las Vegas.

1 / 3 LEIER ET ROM: Maria Jackson (79) møter hunden til sin nye romkamerat. Vennen David McFarlan (t.v.) har akkurat hjulpet henne å flytte. HJEMLØS SIDEN MARS: Maria Jackson (79) pakker ut kjøkkentingene sine i leiligheten der hun har leid et lite rom etter en periode som hjemløs. PAKKER UT: Maria Jackson (79) i det soverommet som blir hennes hjem fremover. forrige neste fullskjerm LEIER ET ROM: Maria Jackson (79) møter hunden til sin nye romkamerat. Vennen David McFarlan (t.v.) har akkurat hjulpet henne å flytte.

– Hvem skulle tro at dette kunne skje med noen som har jobbet hele livet sitt? spør Jackson AP.

I mai fant 79-åringen et rom til leie i Las Vegas for drøyt 4000 i måneden.

Det gjør et dypt innhugg i trygden på 12.400 norske kroner når beløpet skal dekke alle levekostnader.

– Jeg er en av de heldige, mener Jackson.

– Jeg kunne vært i et telt eller et herberge for hjemløse akkurat nå.

