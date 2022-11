TORTURERT: Vitalij Serdiuk (65) forteller Reuters om torturen han skal ha blitt utsatt for da russerne ville vite hvor hans sønn, en ukrainske soldat, befant seg.

Russisk skrekkvelde i Kherson: − De kaller det «hullet»

I ni måneder styrte den russiske okkupasjonsmakten den ukrainske byen Kherson. Minnene om torturen og drapene vil sitte i mye lenger.

Med elkabler festet til testiklene ble Vitalij Serdiuk avhørt i en celle under det grønnmalte taket i politistasjonen i Energiarbeiderveien 3 i Kherson.

«Du må huske», skrek han som avhørte.

Han ville vite hvor den pensjonerte mannens sønn, og hans avdeling av ukrainske soldater, oppholdt seg. Så slo han med batongen, mot 65-åringens nakne rygg, legger og mage.

– Jeg vet ingenting, svarte jeg igjen og igjen. «Du må huske», ropte han tilbake, forteller Serdiuk til Reuters.

Nyhetsbyrået har intervjuet en rekke ofre for tortur i Kherson. To vitner som bodde nær politistasjonen fortalte at de så livløse kropper pakket i hvite laken bli båret ut, for senere å bli kjørt vekk i en søppelbil.

– De kaller det «hullet», beskriver vitnene om politistasjonen.

FRIGJØRINGEN: Ukrainske soldater i sentrum av Kherson denne uken.

Overraskende seier

I slutten av forrige uke ble Kherson frigjort, etter en russisk tilbaketrekking. Det var en utvikling som gikk så raskt at de fremrykkende ukrainske soldatene fryktet de ble lokket i en felle.

Men innen fredag kveld vaiet det ukrainske flagget igjen over byen.

Militært er tilbaketrekkingen et voldsomt nederlag for Russland, og en stor, overraskende seier for Ukraina.

Men alle gjenerobringer kommer med en bismak for ukrainerne: Nå kommer som fryktet skrekkhistoriene om hva som har skjedd under okkupasjonen.

UTPEKT SOM ÅSTED: Denne politistasjonen skal være ett av 11 steder i Kherson der russiske soldater beskyldes for tortur.

Systematisk tortur

Reuters understreker at fortellinger fra både ofre og vitner ikke kan bekreftes på selvstendig vis av nyhetsbyrået. Russland har gang på gang nektet for at deres soldater har begått overgrep.

Etter at et sykehus med kvinner og barn i Mariupol ble bombet, ble det hevdet at det var skuespill. De groteske drapene på sivile i Butsja, ble bortforklart med at det var «iscenesatt».

Denne uken har FN konkludert med at både Ukraina og Russland har gjort seg skyldige i tortur av krigsfanger.

Forskjellen ligger i at bruken av tortur er systematisk for Russland, men ikke for Ukraina, har FN-granskerne kommet frem til.

Bakgrunn: Vil ha Putin dømt som krigsforbryter

BLE LIGGENDE: Et portrett av Russlands president Vladimir Putin er blitt liggende igjen på politistasjonen, i knust ramme.

– Sadisme

Reuters har snakket med to ukrainere som bor i naboblokken til politistasjonen. Det er disse som forteller om skremmende syn.

– Jeg så fem kropper bli båret ut. Jeg så livløse armer hengende ut fra lakenene, og forsto at dette var lik, sier Oleh (20), som ikke vil si sitt etternavn.

En annen nabo forteller at hun flere ganger så søppelbilene som fraktet bort likene, at hun hørte skrik og så russiske soldater som ledet avhørene. De brukte finlandshetter som skjulte ansiktene deres.

– Det foregikk den verste form for sadisme der, sier naboen, Svytlana Bestanik, (41).

Etterforskere fra Ukraina har denne uken satt i gang undersøkelser av mistenkte krigsforbrytelser flere steder i Kherson. Det skal dreie seg om minst elleve ulike lokaler.

BLE TRUFFET: Dette bygget ble angivelig brukt av en russisk militærleder i Kherson, og ble truffet av artilleri.

Massegraver

Massegraver er også oppdaget, i én av dem er 63 mennesker funnet – alle bar tegn på tortur.

En artikkel i New York Times beskriver tortur begått ved flere ulike lokaler, deriblant i kjelleren til et vanlig kontorbygg, der de russiske okkupantene hadde et hemmelig avhørslokale.

Ukrainas viseinnenriksminister Mary Okopyan sa på en pressekonferanse denne uken at de samler inn så mye bevis som mulig, fordi de håper å kunne gjennomføre fremtidige straffesaker.

Tidligere i høst, da de russiske okkupantene ble fordrevet fra Kharkiv, kom det også frem lignende fortellinger og tortur, og det ble iverksatt etterforskning grunnet mistanke om krigsforbrytelser.

VG i Izium: Familien i massegraven

MISTET MANNEN: Aliona Lapchuk viser frem et bilde av mannen Vitaly, som hun forteller at ble tatt med til avhør av russiske soldater. Senere ble han funnet død.

Druknet

Tortur ble også begått i private hjem. Aliona Lapchuk forteller Reuters hvordan hennes mann ble pågrepet og brakt til sitt eget hus av russiske soldater i biler merket med «Z».

Der tok de ham ned i hans egen kjeller for å avhøre ham, mens kona og sønnen hørte skrikene hans.

– Han gikk ned, men måtte bæres opp, forteller hun.

Lapchuks mann, Vitaly, hadde vært del av en lokal motstandsgruppe, og da våpen ble funnet i huset, tok russerne han med seg.

Også Lapchuk og sønnen ble påført hetter på hodet, og tatt med til en politistasjon i Kherson og avhørt. De to ble løslatt, men fikk ikke vite hva som hadde skjedd med Vitaly.

Noen uker etter fikk Lapchuk en telefonsamtale fra en rettsmedisiner: Kroppen hans var funnet flytende i elven.