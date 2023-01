Etter fire års

KGB-trening

var Albrecht

Dittrich klar. Under falsk

dekke kunne

tyskeren starte

spionlivet i USA. På graven til en

tiåring ble en ny

identitet funnet.

KGB-AGENTENS

DOBBELTLIV

KGB-agentens dobbeltliv: − Jeg hadde en splittet personlighet

En desembermorgen i 1988 er IT-spesialisten Jack Barsky som vanlig på vei fra leiligheten i Queens til kontoret på Madison Avenue på Manhattan i New York. Idet han går på T-banen ser han det: En rødmalt prikk på en metallbjelke. Dette tegnet har han sett etter i årevis, og skjønner umiddelbart at det er fare på ferde.

Han er drillet i hva som må skje nå: Hente kontanter og nøddokumenter fra et forhåndsbestemt sted, for så å ta seg over grensen til Canada og kontakte det sovjetiske konsulatet i Toronto.

Men Jack Barsky klarer bare å tenke på den myke, gode jenta han nettopp har dratt fra. En slik ubetinget kjærlighet har han aldri opplevd før. Drar han nå, vil han kanskje aldri se sin 18 måneder gamle datter igjen.

Det er da han bestemmer seg.