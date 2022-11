Astronom med «for intimt» meteor-innhold på Twitter

Astronomen Mary McIntyre ble utestengt fra Twitter etter at en video av en meteor ble flagget som «for intimt» i henhold til Twitters reglement, skriver BBC.

13. august 2022 delte McIntyre en video som viste en Perseid-meteor Perseid-meteorEn perseid-meteor er en meteor fra perseidene, en meteorsverm som inntreffer hver sommer og som varer i rundt 20 dager, ifølge Store Norske Leksikon. over nattehimmelen.

McIntyre ble først utestengt i 12 timer, før det hele endte i en utestengelse på tre måneder.

– Hvorfor tror du tweeten din ble flagget?

– Jeg har fortsatt ingen anelse. Det er ingen mennesker eller tekst i videoen som tilsier at dette skal være intimt materiale eller pornografi, skriver McIntyre til VG.

– Vil du være mer forsiktig nå fremover med tanke på hva du deler?

– Jeg dobbeltsjekker alt jeg skriver nå. Jeg har også lyst til å retweete den originale videoen, men jeg tør ikke i tilfelle jeg blir utestengt igjen.

TILBAKE PÅ TWITTER: McIntyre klarte endelig å få tilgang på kontoen sin tidligere i dag.

McIntyre har nå tilgang til kontoen sin igjen etter hjelp fra flere av hennes 6300 følgere. Hun måtte også innrømme brudd på retningslinjene mot sin vilje.

– Jeg er tilbake! Etter tre måneder med blokkering på grunn av at jeg delte en Perseid-meteor. Jeg fikk ikke kontoen min tilbake før jeg innrømmet å ha brutt reglene. Tusen takk for all støtte og tagging av Twitter support, skriver astronom McIntyre på Twitter.

En perseid-meteor er en meteor fra perseidene, en meteorsverm som inntreffer hver sommer og som varer i rundt 20 dager, ifølge Store Norske Leksikon. Perseidene treffer jordas atmosfære med en hastighet på 60 kilometer i sekundet, og kan sees som et «regn av stjerneskudd».