MILJØFOKUS: Kronprinsesse Victoria av Sverige og kronprins Haakon setter søkelyset på forurensning under sitt besøk i Kenya.

Kronprinsen besøkte søppelplass i Kenya: − Vi kan lære av hverandre

Søppelplassen og avfallsanlegget Kitengela var et av stoppestedene på turen under kronprins Haakon og kronprinsesse Victorias besøk til Kenya.

Formålet var å sette søkelyset på plastforurensning som et stort globalt problem. På avfallsanlegget fikk tronarvingene se hvordan det jobbes med løsninger.

Det handler både om bærekraft og om å sette søkelyset på alt som produseres, påpekte kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria på anlegget utenfor hovedstaden Nairobi.

VELKOMST: Kronprinsesse Victoria og kronprins Haakon ble møtt av syngende masaier.

– Vi ser at vi ikke har den endelige løsningen for hvordan vi skal håndtere avfall. Vi har det ikke i Sverige, ikke i Norge og ikke her i Kenya, sa kronprinsen.

– Vi har teknologi som vi har jobbet med, og vi kan lære av hverandre, la han til.

På anlegget fikk de møte og snakke med avfallsplukkere som lever av å samle inn, sortere og resirkulere plastavfall som ellers ville endt i naturen.

Søppelplukkerne er en del av en uformell sektor som har vokst fram i mangel på offentlige systemer for avfallshåndtering og viktige i kampen mot forurensning.

SØPPEL: Kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria besøkte avfallsanlegget Kitengela utenfor Nairobi. LEVEBRØD: Avfallsplukkere lever av å sortere og resirkulere plast. SØPPELBERG: Tronarvingene fikk se nye løsninger på hvordan Kenya skal takle de store søppelmengdene.

Kronprins Haakon mener Kenya viser hvordan landet fortsetter å satse på å nå FNs bærekraftsmål.

– De har en tydelig strategi fram mot 2030, og de har et viktig partnerskap med FN, sa den norske kronprinsen.

De to tronarvingene er på et tre dager langt besøk i Kenya. De ble ønsket velkommen med tradisjonell masaidans da de ankom Kitengela.

På en innovasjonshub i Nairobi møtte de gründerne bak en UNDP-støttet app som fungerer som et verktøy for håndtering av avfall, men også som en kilde til informasjon om resirkulering og søppelhåndtering.

Den norske kronprinsen og den svenske kronprinsessen traff også lokale ansatte ved UNDPs kontor i Kenya. UNDP er FNs utviklingsprogram.

Besøket varer i tre dager og avsluttes torsdag med fokus på norsk-svensk-kenyansk næringslivssamarbeid.