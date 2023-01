ØDELEGGELSER: Bildet viser en ødelagt bygning på området til distriktssykehuset i Novaidar. Bildet er offentliggjort av Tass, som er et stat nyhetsbyrå i Russland.

Russland anklager Ukraina for å ha bombet sykehus

Bilder fra sykehusområdet viser ødeleggelser. Opplysningene om døde og skadede er ikke bekreftet av andre kilder.

Russiske myndigheter anklager lørdag den ukrainske hæren for et sykehusangrep som angivelig krevde 14 menneskeliv i Luhansk fylke i Øst-Ukraina.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Det russiske forsvarsdepartementet sier angrepet fant sted lørdag morgen i byen Novoaidar.

– De væpnede ukrainske styrkene angrep med fullt overlegg bygningen til et distriktssykehus med raketter fra et amerikanskprodusert Himars-system, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse som viderebringes av nyhetsbyrået AFP lørdag ettermiddag.

Videre heter det at 14 ble drept og 24 ble såret, blant dem «sykehuspasienter og medisinsk personell».

Bilder viser ødelagt bygning

Det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass har offentliggjort video og bilder som skal vise utfallet av bombingen.

VG har verifisert at bildene er fra sykehusområdet i Novaidar. Det er én av bygningene som har betydelige skader.

Novaidar ligger i overkant av 50 kilometer fra fronten, rett øst for den større byen Sievjerodonetsk.

Det har ikke vært mulig å bekrefte opplysningene om døde og skadede fra andre kilder.

Bildet viser sykehusområdet i Novaidar. Bygningen i den røde firkanten er den som vises i bildet øverst i saken.

Litt over 100 kilometer sørvest for Novaidar ble tre sivile drept lørdag i et russiske angrep i et boligområde i byen Kostjantynivka i Øst-Ukraina, opplyser guvernøren i Donetsk.

14 andre ble såret i lørdagens angrep, som også førte til materielle skader på fire leiligheter og et hotell, sier guvernør Pavlo Kyrylenko i Donetsk fylke.

– Redningsmannskaper og politifolk jobber på åstedet for tragedien for å hjelpe folk og grundig dokumentere nok en forbrytelse fra de russiske okkupantene av vårt land, skriver Kyrylenko på Telegram.

Tidligere lørdag sa Kyrylenko at minst fire personer var drept i Donetsk fylke det siste døgnet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa fredag at situasjonen ved fronten fortsatt er «ekstremt akutt», spesielt i Donetsk der Russland trapper opp en offensiv.