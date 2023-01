RØDT: Kartet viser områder der flyalarmen går i rødt.

Flyalarmen går i Ukraina: − Bli i bomberommene

Ukraina hevder det er avfyrt over 30 raketter fra Russland. Samtidig sier de at luftvernsystemene gjør jobben sin.

Det er meldt om eksplosjoner flere steder i Ukraina torsdag morgen.

Ukrainas kringkaster Suspilne skriver på sin offisielle Telegram at det er sett røyk og hørt smell i Odesa. Reuters melder at det er hørt smell i Kyiv.

Lederen for det lokale militæret i Odesa, Jurij Kruk, sier ifølge Suspilne at det er skader på kritisk kraftinfrastruktur som følge av missiltreff.

– Ingen er skadet. Luftvernet er i arbeid, sier han.

– Til sammen er over 30 missiler ventet, og allerede er noen observert flere steder, sier talsperson for luftforsvaret Jurij Ignat til Suspilne.

Ifølge ham har rundt seks fly av typen Tu-95 tatt til vingene i morgentimene.

Tu-95 er et strategisk bombefly som brukes av Russland.

Kyivs ordfører Vitalji Klitsjko skriver på Telegram at det har vært en eksplosjon i Kyiv.

– Bli i trygghet, skriver han.

Ignat sier videre at det har vært eksplosjoner i Vinnytsja-regionen.

Sjefen for det lokale militæret i regionen, Serhiy Borzov, skriver på Telegram at russiske missiler har truffet området, men at ingen skal være skadet.

– Du må bli i bomberommene inntil det er over. Rakettene kan flys videre til andre regioner. Vi ser at fienden er spesielt interessert i midten av Ukraina, sier Ignat til Suspilne.

Strømselskapet DTEK melder at de skrur av deler av strømnettet rundt hovedstaden Kyiv, og regionene Odesa og Dnipropetrovsk grunnet faren.

Droneangrep i natt

Ifølge Ukrainas forsvar har Russland gjennomført droneangrep i landet gjennom natten.

Ifølge det ukrainske forsvaret var droneangrepene hovedsakelig fokusert rundt sentrale regioner og hovedstaden Kyiv.

Ukrainsk luftvernsystem skjøt ned alle de 24 dronene, opplyser forsvaret torsdag morgen.

– Det er en stor fare for flere luft- og droneangrep over hele landet, heter det i uttalelsen. ifølge NTB.

Myndighetene i Kyiv sier at 15 av dronene var rettet mot hovedstaden, men at de ikke har forårsaket noen skader. De advarer også om flere angrep utover dagen.

Sender stridsvogner

Onsdag ble det kjent at Tyskland vil sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, samt godkjenne at andre partnerland også sender dem. Blant dem er Norge.

Russlands ambassade i Tyskland kalte dette «ekstremt farlig» og at det «tar konflikten til nye høyder».

Fortsatt er det ikke klart hvor mange stridsvogner Norge skal sende til Ukraina, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gram ble intervjuet om saken i Politisk kvarter på NRK torsdag, dagen etter at det ble kjent at Norge skal sende Leopard-stridsvogner av typen 2A4 til Ukraina.