FÅR NORSK HJELP: Norge skal bidra til fredsplanen som president Volodymyr Zelenskyj ber om internasjonal støtte til. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Kyiv i juli 2022.

Norge tilbyr lederskap i Ukrainas fredsplan

President Volodymyr Zelenskyj har kontaktet Norge og en rekke andre land for å be om støtte til sin fredsplan i Ukraina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Norge har tilbudt å lede arbeidet med atomsikkerhet.

Den ukrainske presidenten la først fram planen på et møte i G20-gruppen for verdens største økonomier i november.

Zelenskyj’s «Peace Formula» er tenkt å føre fram til et fritt og uavhengig Ukraina, og forutsetter at Russland trekker ut alle sine styrker fra landet. Nå ber han land som støtter Ukraina om å ta lederskap for hver sin del av planen.

– Zelenskyj’s fredsplan er omfattende og ambisiøs, og Norge er innstilt på å bidra. Det gjenstår å se hvordan Ukraina vil følge opp planen i praksis og vi vil også måtte diskutere med dem hvordan vi best kan bidra, sier Huitfeldt i en e-post til VG.

– Norge har uttrykt et ønske om å bidra innenfor atomsikkerhet og strålevern. Det har vi informert den ukrainske ambassaden om, legger hun til.

Snakket med Stoltenberg

Zelenskyj’s fredsplan består av ti deler:

Atomsikkerhet

Matsikkerhet

Energisikkerhet

Løslatelse av alle krigsfanger og alle som er deportert

Frigjøring av hele Ukrainas territorium

Total tilbaketrekning av alle russiske styrker fra hele landet

Straff for krigsforbrytelser

Beskyttelse av miljøet

Nye sikkerhetsgarantier for Ukraina

Signering av en fredsavtale

Den ukrainske presidenten presenterer nå tankene rundt fredsplanen i samtaler med andre ledere.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, opplyser til VG at han diskuterte fredsplanen med Zelenskyj da de snakket sammen på telefon onsdag i denne uken.

Planlegger toppmøte

Ukraina legger planer for et mulig toppmøte i februar.

Et aktuelt tidspunkt skal være 24. februar, som er årsdagen for Russlands invasjon. Myndighetene i det okkuperte landet ønsker å invitere de regjeringene som vil jobbe sammen med dem om fredsplanen.

Liilia Honcharevych er Ukrainas fungerende ambassadør i Norge. Hun bekrefter overfor VG at ambassaden har invitert den norske regjeringen inn i et samarbeid med om fredsplanen:

– Vi håper Norge kan være med og ta lederskap, uttaler ambassadøren i en e-post til VG.

– Vi er takknemlige for støtten fra Norge. Og vi håper på mer norsk støtte til Ukraina, og på økt press mot Russland. Dette er den eneste måten å tvinge Kreml til å stoppe krigen. Enhver innrømmelse overfor Russland vil oppmuntre okkupanten til nye steg, skriver hun videre.

28 års samarbeid

Allerede i 1995 etablerte Norge et samarbeid med Ukraina om atomsikkerhet.

– Vi er glade for at UD peker på atomsikkerhet og strålevern som et tema for økt innsats i Ukraina. Vi har i lengre tid hatt et nært samarbeid med myndigheter og aktører i Ukraina, og sett behovet for styrket bistand og samarbeid etter invasjonen. Det er viktig at Norge og det internasjonale samfunnet bidrar for å redusere risikoen for alvorlige hendelser ved kjernekraftverk og andre installasjoner, skriver Per Strand, direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, i en e-post til VG.

Etter invasjonen av Krym i 2014 fikk samarbeidet et oppsving og Direktoratet for strålevern har siden da hatt tett kontakt med Ukrainas strålevernsmyndigheter, med de som driver Ukrainas kjernekraftverk, med grensekontrollmyndighetene og med Tsjernobyl-anlegget.

I april er planen at ukrainske aktører og de vestlige landene som har programmer og aktiviteter i Ukraina, skal møtes i Oslo for å diskutere samarbeid og koordinere gjennomføring av prosjekter.

Bidro med utstyr

– At Norge allerede hadde på plass dette samarbeidet, førte til at vi hadde et apparat og prosjektledere i sving da krigen brøt ut i fjor vinter. Det gjorde at vi kunne være raskt på banen og hjelpe ukrainerne, sier utenriksminister Huitfeldt.

Hun opplyser at Norge allerede i mars bidro med utstyr til kjernekraftverk og grensekontroll, på anmodning fra Ukraina.

Etter det har Norge fortsatt å bidra med utstyr for å opprettholde vedlikeholdsprogrammet for drift ved kjernekraftverk hvor infrastrukturen er ødelagt, ifølge UD.