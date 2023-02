Flytrafikken stanses i deler av USA - «spionballongen» observert i området

Den kinesiske ballongen som har fløyet over USA fører nå til stans i flytrafikken i deler av North og South Carolina.

Det melder ABC News.

Flyplassene i Charleston, Myrtle Beach og Wilmington stenges av hensyn til «nasjonale sikkerhetsinitiativer», skriver ABC News. Det er den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA som har gitt ordren, som gjelder fram til klokka 14.45, amerikansk tid. Det tilsvarer klokka 20.45 norsk tid.

Flere medier har tidligere lørdag meldt at det legges planer om å skyte ned ballongen. Pentagon ønsker ikke å kommentere stengningen av flyrommet overfor Reuters.

CNN melder at nettsider som følger flytrafikken, viser at militærfly er på vingene i det aktuelle området på den amerikanske østkysten. Pentagon har ikke bekreftet at flygningene har sammenheng med ballongobservasjonene.

Den kinesiske ballongen som svever i 18 kilometers høyde over USA, har ført til stor oppstandelse og en diplomatisk krise mellom landene. Mens Kina hevder det er snakk om en sivil værballong som har blåst ut av kurs, sier amerikanske myndigheter at det er snakk om en spionballong som lar seg manøvrere.

Tidligere i dag fortalte analytikere at en spionballong kan samle informasjon om radarer og sambandssystemer.