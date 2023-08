KAOS: Fra Front Street i sentrum av Lahaina, tirsdag 8. august 2023.

Skogbrannene på Hawaii: − Vi kjører inn i en dødsfelle

Mike Cicchino og familien måtte flykte for livet da nabolaget deres på øya Maui ble forvandlet til en krigssone.

Selv om røyken dekket for solen, hadde myndighetene gitt beskjed om at brannen som startet tirsdag morgen forrige uke var under kontroll, skriver nyhetsbyrået AP.

Cicchino bestemte seg derfor for å ta bilen til nærmeste jernvareforretning for å kjøpe en generator, da strømmen i huset hans var gått.

I det han svingte ut av gaten sin, så han at hele nabolaget Lahaina holdt på å forvandles til en krigssone.

– Da jeg rundet hjørnet, så jeg pandemonium pandemoniumI antikken var pandemonium betegnelse på et tempel for alle guder eller halvguder. Senere fikk ordet betydning av bolig for onde ånder, forteller han AP:

– Jeg så folk løpe og gripe tak i babyene sine og skrike og hoppe inn i bilene.

Der og da starter en kamp for livet for Cicchino og naboene hans.

REDDET: Mike Cicchino og hans kone klemmer Mikes mor, Susan Ramos. De ble gjenforent ved et krisesenter etter brannen på Hawaii.

– Alt brant

Brannene i delstaten Hawaii er de dødeligste i USA siden 1918. Myndighetene har bekreftet at 96 mennesker så langt har omkommet.

Denne tirsdagen bestemte Cicchino seg for å gjøre en helomvending og løpe inn i huset og rope til kona:

– Vi må dra! Vi må ut herfra nå!

De løp til bilen med sine fem hunder og ringte politiet, som ga beskjed om at de bare skulle følge trafikken.

Problemet var at den eneste hovedveien som førte inn og ut av Lahaina var sperret, så alle måtte finne en mindre vei ut.

Noen kvartaler unna var vinden så sterk at den rev taket av hus, forteller Det føltes som en tornado etter tornado skar ned gaten, beskriver Cicchino. Svart røyk veltet mot dem.

«Vi kjører alle inn i en dødsfelle,» tenkte Cicchino og sa til sin kone:

– Vi må forlate bilen og løpe for livet.

De fikk også hundene ut, men det var umulig å vite hvilken vei de skulle løpe.

– Bak oss, rett foran oss, ved siden av oss: Alt brant, forteller Cicchino.

Beskriver et mareritt

Det var mindre enn 15 minutter siden han forlot huset. Men nå ringte han moren, broren og datteren og sa at han elsket dem.

Den svarte røyken var så tykk at de bare kunne se de hvite hundene sine. Propantanker fra en varebil eksploderte i nærheten.

– Det var som en krig, sier Cicchino.

Han og kona klarte å komme seg ned til sjøen, der de tok av seg klær som de dyppet i vann og holdt foran ansiktene sine. Cicchino forteller AP at han så forbrente og døde mennesker.

De neste fem, seks timene beveget de seg frem og tilbake mellom sjøen og land, der det brant. Flere ganger tenkte han: «Dette må bare være et mareritt. Dette kan ikke være ekte. Dette kan faktisk ikke skje.»

Klokken 17.45 mottok Den amerikanske kystvakten en varsling om brannene og folk som lå i og nær vannet ved Lahaina.

Cicchino og andre brukte mobiltelefonene sine til å blinke med lys, slik at redningsfartøy skulle oppdage dem. Til slutt kom brannbiler og fraktet dem ut, gjennom flammene.

I dag våkner han om natten fra drømmer om døde mennesker og døde hunder. To av hundene hans er fortsatt savnet, så han spør seg: Kunne jeg ha reddet flere mennesker? Kunne jeg ha reddet hundene?

Politisjef John Pelletier har uttalt til People Magazine at de ikke vet hvor mange som ikke er gjort rede for på øya, men at han anslår tallet til å være rundt 1000 personer.

Det er forventet at dødstallene vil stige.

Myndighetenes håndtering av skogbrannene skal ifølge NTB granskes.

