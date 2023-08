VINNER: Svenske Loreen vant Eurovision Song Contest. Til høyre plathanskene som ifølge politiet ble brukt under angrepet.

Googlet politidrap - forsøkte å kvele venn

På vei hjem fra butikken skal kvinnen ha bestemt seg for å kvele mannen. Mens de kikket på Eurovision Song Contest, tok hun på seg plasthansker og gikk til angrep.

– Det var noe jeg bare fikk for meg, sier kvinnen i politiavhør, ifølge Aftonbladet.

Paret som i kort tid var kjærester, møttes i leiligheten hans for å se på Eurovision.

Den svenske kvinnen i 20-årene sier ifølge avisen at hun vil gi mannen ryggmassasje. Han legger seg på en madrass på gulvet.

Hun tar på seg plasthansker som hun hadde med hjemmefra og tar kvelertak.

Mannen skriker og slår seg fri. Men kvinnen lykkes i å få ham i gulvet og fester på nytt grepet om halsen. Denne gang er det hardere, skriver Aftonbladet

Mannen kjenner at han begynner å miste bevisstheten, men han kommer seg løs og får hjelp av naboer.

GODIS: De to koste seg med godteri foran TV-en.

I avhør forteller kvinnen at hun på vei hjem fra Ica hadde destruktive tanker.

– Da kom jeg på at jeg ville ta sinnet ut på ham. Jeg gikk hjem med maten og fikk for meg at jeg skulle ta plasthanskene, for jeg tenkte allerede da at jeg ville kvele ham.

Kvinnen sier at mannen var «veldig narsissistisk og så på henne som en hund».

– Det ble jeg veldig irritert over.

Ifølge Aftonbladet forteller hun til politiet at hun hadde søkt på nettet på Derek Chauvin, en amerikansk politimann som kvalte en mann til døde på gaten.

– Jeg ble litt fascinert av det. Jeg ville se hvordan han gjorde og så ... så jeg denne videoen og tenkte at hvorfor skulle ikke jeg kunne kvele noen.

En rettspsykiatrisk undersøkelse viser at kvinnen led av en alvorlig psykisk forstyrrelse. Tingretten i Värmland dømmer henne til behandling i psykisk helsevern.

