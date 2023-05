Russland hevder at de lørdag knuste en ukrainsk haubits haubits Haubits er et artillerivåpen for krumbaneskyting («indirekte ild») mot mål som er skjult bak hindringer (Wikipedia). M-777 ved hjelp av en kamikaze-drone. I dette tilfellet skal det imidlertid ikke handle om iransk drone – men derimot den russiskproduserte Lancet, som det er Kalasjnikov-konsernet som lager.