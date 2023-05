Ukrainas forsvarsdepartement: Her regner hvitt fosfor over Bakhmut

Nattemørket over byruinene i Bakhmut lyses opp av det som antas å være den klissete, vokslignende og lett antennelige substansen «hvitt fosfor». Nå anklages russerne igjen for å bruke det omstridte våpenet.

Det ukrainske militæret har lagt ut en video tatt av en drone som angivelig viser brennende områder i Bakhmut mens hvitt fosfor regner over byen.

Det ukrainske forsvaret skriver på Twitter:

«Ikke nok artilleriammunisjon, men mer enn nok fosfor. Russerne bomber uokkuperte områder av Bakhmut med brannfarlig ammunisjon. De vil brenne i helvete.»

BBC har stedsverifisert videoen til et område vest i den nå ødelagte byen.

Det er dette området de ukrainske styrkene fortsatt kontrollerer, etter at slaget om byen øst i Ukraina nå har vart i om lag ni måneder.

Den prominente ukrainske journalisten Illia Ponomarenko la ut denne videoen fredag, av det som skal vise fosforen fra bakkenivå:

Siden august har russiske styrker, anført av leiesoldatene i Wagner-gruppen, forsøkt å ta kontroll over byen.

Nå kontrollerer russerne store deler av bykjernen, men ukrainerne har valgt å ikke trekke seg ut. Årsaken er at ukrainerne, tross store egne tap, mener de dreper svært mange russiske soldater i byen, og at de binder opp russiske soldater som ellers ville blitt brukt andre steder langt fronten.

VG reiste nylig langs den 1000 km lange fronten i Ukraina. Les reportasjen her.

Hvitt fosfor i bomber er ikke forbudt, men bruken av slike bomber i sivile områder regnes for å være en krigsforbrytelse. Russland er også tidligere anklaget for å bruke hvitt fosfor, blant annet under den brutale offensiven mot Mariupol.

Det er ikke bare russerne som har brukt våpenet i krig den siste tiårene: NATO har brukt våpenet i Afghanistan, amerikanske styrker brukte det i Irak, og koalisjonen mot IS, som Norge var en del av, brukte det mot IS i Mosul.

Hvitt fosfor skaper branner som sprer seg raskt og er vanskelig å slukke. Substansen er klissete og vanskelig å fjerne, og flammene kan blusse opp når en bandasje er fjernet.

Fredag sa sjefen for leiesoldatene i Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin på gruppens egen Telegram-kanal at de kommer til å trekke seg ut av Bakhmut, den 10. mai.

I videoen hevdet Prigozjin at Wagner-gruppen mangler store mengder ammunisjon og gir de russiske militære lederne skylden for det. «Sjojgu! Gerasimov! Hvor er de h ... bombene», skrek han til kameraet.

En stor ukrainsk motoffensiv er ventet å starte innen kort tid.

