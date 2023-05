REKONSTRUKSJON: 22-åringen som nå er frikjent for dobbeltdrapet, viser politiet hva som skjedde under en rekonstruksjon av hendelsen.

22-åring frikjent for dobbeltdrap i Sverige

Aktor ba om syv års fengsel, men tingretten mener 22-åringen handlet i nødverge. Nå er han frikjent for dobbeltdrap, melder Aftonbladet.

Det var i september i fjor at 22-åringen ble utsatt for det som skal ha startet som et innbrudd i sin egen leilighet i Ulricehamn øst for Borås. Det skriver Aftonbladet, som har fått tilgang til dommen.

Totalt fire menn skal ha besøkt 22-åringens leilighet midt på natten. På rommet sitt lå 22-åringen og sov sammen med sin kjæreste.

To av mennene klatret opp til balkongen knyttet til leiligheten og brøt seg inn balkongdøren, skriver avisen. De to andre skal ha forsøkt å bryte seg inn inngangsdøren.

– Kjempet for livet mitt

Inne i leiligheten brøt det ut i basketak mellom mennene fra balkongen og 22-åringen. Samtidig låste kjæresten seg inn på toalettet, skriver Expressen.

Ifølge avisen skal årsaken til konflikten ha handlet om salg av narkotika.

Hendelsen endte med at 22-åringen drepte to av mennene med en jaktkniv.

1 / 2 ULRICEHAMN: Avsperringer utenfor leiligheten i forbindelse med dobbeltdrapet i september i fjor. ULRICEHAMN: Avsperringer utenfor leiligheten i forbindelse med dobbeltdrapet i september i fjor. forrige neste fullskjerm ULRICEHAMN: Avsperringer utenfor leiligheten i forbindelse med dobbeltdrapet i september i fjor.

– Jeg kjempet for livet mitt, fortalte 22-åringen under rettssaken, ifølge Aftonbladet.

– Han trodde at han skulle dø i den situasjonen, og han har bare forsvart seg, kommenterte hans forsvarer Mia Sandros.

Handlet i nødverge

I dommen fra Borås tingrett skal det ha blitt vurdert at 22-åringen utførte en uforsvarlig mengde vold, men at han samtidig var i en ekstrem situasjon og at han handlet i nødverge nødvergeNødverge er en rettighet man har til å avverge et ulovlig angrep uten å bli straffet for det, så lenge man ikke går lenger enn nødvendig.. Det ble derfor vurdert at han skal frikjennes.

– 22-åringen var så presset og redd at han ikke hadde tid til å vurdere alternativer eller å handle annerledes. Til tross for det svært uheldige utfallet mener vi at han bør gå fri. En av advokatene sa i begynnelsen av rettssaken at det kun er tapere i denne saken. Jeg kan bare si meg enig, sier rådmann Niina Andersson i en pressemelding

Aktor hadde bedt om syv års fengsel, men argumenterte samtidig for at det forelå formildende omstendigheter.

Da beslutningen falt, hadde 22-åringen sittet seks måneder i varetekt.

Han frikjennes for dobbeltdrapet, men er likevel dømt til seks måneders fengsel for en narkotikaforbrytelse. Denne straffen vurderes å være sonet etter varetektstiden.

De to mennene som befant seg utenfor inngangsdøren, er dømt til to og et halvt års fengsel for grovt ran.

