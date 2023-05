SOLDATER: Denne mobile rekrutteringsvognen er fotografert i Moskva den 3. mai. «Vår jobb er å forsvare fedrelandet» står det på vognen.

Fattige asiater kan bli statsborgere ved å krige for Russland: − Hvis de overlever

Russland tilbyr fattige utlendinger – ofte fra Sentral-Asia – kjappere statsborgerskap mot at de går i krigen. Eksperter frykter at de kan bli kanonføde.

Det er særlig fremmedarbeidere fra sentralasiatiske land som Tadsjikistan og Usbekistan russerne går etter, avslører Radio Free Europe. Et halvt år som kontraktsoldat i Ukraina kan gi statsborgerskap.

– Hvis du overlever, legger Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet til i intervju med VG.

– Dette er en smart måte å få soldater på – uten å tvangsutskrive russere. Det er et forsøk på å få flere soldater uten at det går ut over russerne – og dermed ut over Vladimir Putins popularitet.

– Men jeg tviler på at dette kan gi nok soldater til å utgjøre en forskjell, mener den danske militæreksperten.

FORSKER: Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen.

Åse Gilje Østensen, førsteamanuensis ved Sjøkrigsskolen i Bergen, ser det hele slik:

– Dette er noe Russland har gjort gjennom hele krigen og er sånt sett ikke nytt. Det er vel sannsynlig at dette dreier seg om å rekruttere mennesker som Russland har råd til å tape.

– Forklar!

– Tap av sentralasiatiske migrantarbeidere vil sannsynligvis ikke kunne påvirke den folkelige støtten til krigen internt i Russland i stor grad.

– Fordi?

– Tap av russiske soldater kan påvirke støtten, særlig om de skulle måtte mobilisere folk fra det vestlige og det mer urbane Russland. Russland bruker voldsomme ressurser på propagandamaskineriet sitt for å holde russiske innbyggere i den tro at dette er en rettferdig krig som de bør støtte opp om. Skulle den russiske opinionen bli overbevist om det motsatte, ville Putins regime i verste fall bli utsatt, sier Åse Gilje Østensen.

Hun sier at disse mennene ofte er avhengige av å sende hjem penger til familien og derfor er sårbare.

– Å tjene Russland er en ekte jobb, står det på denne reklameplakaten for å rekruttere kontraktssoldater.

Ifølge Radio Free Europe får de tilbud om lønninger som er langt høyere enn det de kan få for eksempel i bygningsbransjen.

Åse Gilje Østensen igjen:

– Wagner-gruppen har også lenge rekruttert både sentralasiatiske migrantarbeidere, men også internt i for eksempel Kirgisistan og Usbekistan. Dette er gjort ved å lokke med gode lønninger, men også her med en kortere vei til russisk statsborgerskap, forklarer førsteamanuensen.

– Det er gjerne et element av manglende informasjon i en del av denne rekrutteringen da folk ofte ikke får tilstrekkelig informasjon om jobben de skal gjøre og hvor. Folk lokkes også gjerne via annonser som høres bra ut, men som siden viser seg å ikke kunne tiIby nøyaktig det annonserte, men derimot noe som er to hakk mindre attraktivt, såkalte «bait and switch»-annonser.

– Handler det om faren for å bli «kanonføde»?

– Disse rekruttene kan ikke regne med solid militær opptrening, men gjerne to uker. Dette reduserer igjen sjansene deres til å overleve. Noen av de sentralasiatiske mennene som er rekruttert til Wagner, er rekruttert fra russiske fengsler. Usbekiske myndigheter advarte egne borgere om denne praksisen allerede i fjor sommer, forteller Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen.

Til Radio Free Europe forteller en mann fra Tadsjikistan at han møtte hos migrasjonsmyndighetene for å fornye sin oppholdstillatelse. Kvinnen bak skranken begynte å snakke til ham på tadsjikisk og fortalte at han ble kontraktsoldat, så trengte han ikke lenger noe botillatelse og kunne få russisk pass etter seks måneder i militæret. Samt tjene over 30.000 kroner i måneden – skyhøy lønn for disse.