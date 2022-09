I GOD FORM: Ekornet Zippy skal være i god form etter å ha blitt hånd om av dyrevernere.

Indisk ekorn var blindpassasjer i tre uker

Ekornet Zippy ble funnet om bord på et skip som ankom Aberdeen i Skottland etter tre uker på sjøen. Det antas at det har reist over 11.000 kilometer fra India.

Ekorneventyret ble først omtalt av The Press and Journal torsdag kveld, og er senere plukket opp av BBC.

Den lille gnageren ble oppdaget på fartøyet «Deep Explorer» mot slutten av ferden mot Skottland. Den skotske regionavisen Press and Journal har beskrevet skipets rute, som skal ha gått gjennom Suezkanalen i Egypt og stoppet i Malta. Det ankom Aberdeen havn 27. august.

Skipsoperatør TechnipFMC har til BBC avslått å oppgi detaljer i skipets rute.

Redningspersonene ga ekornet navnet Zippy.

Tok tre dager å fange

Mannskapet på skipet som assisterer dykkere offshore, brukte tre dager på å fange ekornet, skriver The New Arc i en e-post til VG.

– De tok godt vare på ham og ga ham egnet mat og vann, skriver Pauline Marley i The New Arc.

– Han ble selvsagt overlevert til skadedyrselskapet Pest Solutions da de ankom havnebyen. De kontaktet så oss og lurte på om vi kunne hjelpe. Det gjorde vi med glede, forklarer Marley.

En time senere hadde The New Arc hentet ekornet.

The New Arc står for The North East Wildlife & Animal Rescue Centre.

Etter at Dyrebeskyttelsen tirsdag delte et bilde og historien om Zippy på sin Facebook-side, har Zippy vakt stor oppmerksomhet også i flere andre land.

Dyrebeskyttelsen skriver på Facebook at noen ekorn lever i trærne, andre på eller under bakken.

Indisk ekorn

The New Arc-personalet fant ut at India har over 40 ulike ekornarter, med ulike behov, men de forberedte innkvartering for den mest vanlige arten stripete ekorn.

Ifølge Store norske leksikon finnes det 292 nålevende arter i 60 slekter i ekornfamilien. I Norge finnes det kun én art.

«Da vår nye gjest ankom, ble han flyttet til et større bur der tilstanden hans kunne vurderes. Han viste seg å være et palmeekorn eller «trestripet palmeekorn», en av de vanligere indiske ekornene.»

Arten kalles også «indisk palmeekorn» og finnes i deler av India og Sri Lanka.

Superrask

En av The New Arc-driverne, Keith Marley, sier til Press and Journal:

– Han får en kule til å se langsom ut. De er virkelig utrolig raske, enda raskere enn våre røde ekorn.

Det er også på grunn av farten ekornet fikk navnet Zippy.

New Arc forteller at Zippy i begynnelsen var stresset etter å ha overlevd de tre ukene til sjøs og sov mye, men at han nå har slått seg til ro og spiser godt. Han er enn så lenge i karantene.

Kan ikke slippes fri i Storbritannia

The New Arc opplyser til VG at de ser etter en dyrepark, men at de i en ideell verden helst ville returnert ekornet til sitt hjemland.

– Men med tanke på den lange avstanden og usikkerheten rundt hvor han konkret stammer fra, så går det ikke, skriver Marley i e-posten til VG.

The New Arc opplyser at de er i gang med å finne et spesialtilpasset permanent hjem til Zippy.

– Når det gjelder å slippe ham fri her, så er det umulig. De hører ikke hjemme i dette landet, legger hun til.

The New Arc har også opplyst til Press and Journal at det kanskje ikke finnes noen andre palmeekorn i Storbritannia, og at det ville være uansvarlig å slippe ham løs der.

Bli ikke avlivet

– Dette er ikke et tilfelle der vi avliver ham om ikke vi finner et sted å plassere ham. Det er ikke et alternativ, sier Marley til lokalavisen.

New Arc er vant til å håndtere fremmede dyrearter som ankommer med båt til havnen i Aberdeen. De har den siste tiden fått både en gekko fra en container og en flaggermus fra en båt.

