POLITI: Det er økt politiberedskap ved rettsbygningen der både påtalemyndigheten og storjuryen som vurderer saken jobber.

Manhattan gjør seg klar for Trump-tiltale

NEW YORK (VG) Denne uken kan en amerikansk president, for første gang i historien, bli tiltalt for et kriminelt forhold.

Utenfor New York Criminal Court på Manhattan er barrikadene, politiet og mediene klare.

New York forbereder seg på en mulig tiltale mot Donald Trump.

Det er ventet at storjuryen som vurderer anklagene fra påtalemyndigheten mot ekspresidenten skal møtes denne uken. Det skjer ikke i dag, men det er ventet at storjuryen skal møtes i morgen.

Mye tyder på at det vil ende med at han blir tiltalt i saken som gjelder overføring av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels – men det er ikke sikkert.

KANDIDAT: Donald Trump og ektefellen Melania Trump på Mar-a-lago i november i fjor da ekspresidenten lanserte en ny valgkampanje før 2024-valget.

Fingeravtrykk

En amerikansk president har aldri blitt tiltalt for et kriminelt forhold.

Langt mindre en tidligere president som også har lansert en ny valgkamp for å bli USAs president igjen.

Det er derfor stor usikkerhet rundt hva slags juridisk og politisk kjedereaksjon en tiltale vil utløse.

Det mest sannsynlige er at Trump reiser frivillig til New York for å la seg fremstille for en dommer, for deretter å bli løslatt.

BUDSKAP: Fortauet utenfor rettsbygningen snakker til forbipasserende.

Prosessen vil innebære å bli tatt bilde av og avgi fingeravtrykk hos påtalemyndigheten, men det er uklart om han vil bli påført håndjern. Når dette i så fall skjer, er vanskelig å forutsi.

Trump har gått ut på sin sosiale medier-plattform Truth Social for å mane til protester, samtidig som han er under etterforskning også for sin rolle.

– Vi kan ikke tillate slikt lenger. De dreper vår nasjon mens vi lener oss tilbake. Vi må redde Amerika! Protester, protester, protester! skrev han.

Onsdag formiddag var det ingen demonstranter utenfor rettsbygningen på Manhattan.

MEDIELEIREN: Pressen venter utenfor rettsbygningen på nedre del av Manhattan hvor Trump må møte opp om han skulle bli tiltalt.

Forfalskning av regnskap

Saken som utspiller seg i et tinghus i New York i dag, startet i 2006. Ifølge pornoskuespiller Stormy Daniels hadde hun og Trump da et seksuelt forhold.

Mislykkede forsøk på å selge historien til mediene, førte til at Trumps daværende advokat og problemløser Michael Cohen betalte 130.000 dollar til Daniels rett før presidentvalget i 2016.

I etterkant, etter at Trump hadde vunnet valget, ble Cohen refundert for utbetalingen til Daniels av Trump-organisasjonen.

Det kriminelle forholdet som vurderes er hvorvidt Trump begikk forfalskning av regnskapene i forbindelse med overføringen til Cohen ved å kategorisere dem som advokatutgifter.

Dette vil i så fall være en mindre kriminell forseelse

Et annet spørsmål, som ville vært et mer alvorlig forhold med mulig fengselsstraff på ett til fire år, er om det også var ulovlig bruk av valgkamppenger – som også ble forsøkt dekket til.

BARRIKADER: Det er satt opp stålgjerder rundt rettsbygningen hvor storjuryen møtes i tilfelle det skulle bryte ut protester. Onsdag formiddag var det ikke én eneste demonstrant å se.

Folkemøte på lørdag

Trump har avvist at han har hatt et forhold til Stormy Daniels.

Ifølge CNN pågår det nå en idémyldring på innsiden av Trump-leiren om hvordan de eventuelt skal håndtere en eventuell tiltale.

Ifølge TV-kanalens kilder har Trump både klaget over hvor urettferdig det ville vært, men han har samtidig vært begeistret for hvordan det kan hjelpe han politisk.

De færreste kommentatorer og eksperter tror det vil komme noe godt ut av en tiltale for Trump, men ekspresidenten har benyttet de mange ulike etterforskningene mot seg til å hisse opp sin lojale velgerbase med påstander om «heksejakt».

Ifølge CNN har Trump til og med lekt med ideen om å lage mest mulig medieoppstyr rundt en tiltale.

På lørdag skal den republikanske presidentkandidaten til 2024 holde et folkemøte i Waco i Texas.