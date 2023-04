EKSPOSJON: På denne kafen i St.Petersburg skjedde eksposjonen.

Politiet: Kjent militærblogger død etter eksplosjon på cafe i St. Petersburg

Den kjente pro-russiske militærbloggeren Vladlen Tatarskij er død etter en eksplosjon på en kafe i St. Petersburg.

Det blir nå bekreftet av politiet, melder nettavisen fontanka.ru.

Tatarskij var en kjent pro-russisk militærblogger fra Donbas - og var også kjent under navnet Maksim Fomin, skriver forfatteren Leonid Ragozin på Twitter.

– Kafeen skal være eid av Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, skriver Kevin Rothrock, redaktør for det uavhengige russiske mediet Meduza, på Twitter.

Ifølge Tass skal kafe «Street Food» ligge sentralt i den russiske byen, på gaten Universitetskaja naberezjnaja. Tatarskij skal ha holdt et møte på kafeen.

Flere kilder, blant annet fontanka.ru, skriver at Tatarskij under møtet skal ha blitt overrakt en figur, som det senere viste seg inneholdt eksplosiver. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Eksplosjoner i Russland skyldes ofte gasslekkasjer. Gass-selskapet benekter overfor fontanka.ru at det er gass som er årsaken til eksplosjonen i dette tilfellet.

MILITÆRBLOGGER: Vladlen Tatarskij, som egentlig heter Maksim Fomin, har over 560.000 følgere på Telegram, skriver NTB.

Telegramkanalen Baza skriver at Tatarskij var født som Maksim Fomin, i Makiivka i Donetsk-regionen i Ukraina. Han tok pseudonymet Vladlen Tatarskij, flyttet til Moskva og skrev bøker under dette navnet, skriver Telegram-kanalen.

De skriver videre at han vendte tilbake til Donbas da krigen startet. Han utviklet som militærblogger sin egen Telegram-kanal, som fikk rundt 560.000 abonnenter. Baza skriver også at han i et intervju sa at han «ønsket fullstendig ødeleggelse av den ukrainske staten».

Nærmest daglig la han ut videoer der han uttalte seg om situasjonen i krigen.

Eksperter fra politiet i Moskva skal være på vei til St. Petersburg for å hjelpe til i etterforskningen, melder fontanka.ru.

Nødetatene opplyser ifølge avisen Izvestija at én person er drept og 16 såret.

Statsadvokaten i St. Petersburg, Viktor Melnik, er på plass på åstedet, melder nyhetsbyrået Tass. Politi, etterretningstjenesten FSB og katastrofedepartementet er også på plass, ifølge Tass.

Ifølge Telegram-kanalen Readovka skjedde eksplosjonen søndag kveld.

