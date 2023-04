OPPOSISJONSLEDERE: Aleksej Navalnyj (t.v.) og Vladimir Kara-Murza.

Frykter for livet til russiske Putin-kritikere

Helsingforskomiteen frykter for livet til de to fengslede russiske opposisjonslederne Aleksej Navalnyj og Vladimir Kara-Murza.

Begge Putin-kritikerne ble i sin tid forsøkt giftdrept av det som tilsynelatende var den russiske spiontjenesten FSB.

Navalnyj soner allerede en lang straff, og det er en ny rettssak på gang mot ham. Han risikerer opptil 35 års fengsel.

Kara-Murza er tiltalt for «landsforræderi», og aktor ba torsdag om 25 års fengsel for opposisjonspolitikeren.

– Vi er bekymret for alle politiske fanger i Russland, men særlig disse to høyprofilerte - som ser ut til å få en tøff behandling, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær i Helsingforskomiteen.

– Frykter dere for livet deres?

– Absolutt! Vi frykter at de ikke overlever lange fengselsopphold.

Vladimir Kara-Murza har tidligere fortalt VG at han ble forsøkt giftmyrdet både i 2015 og 2017. En russisk lege reddet livet hans.

STYRER: President Vladimir Putin fotografert i Kreml onsdag.

Aleksej Navalnyj overlevde et forsøk på giftdrap i august 2020 - på vei hjem til Moskva fra valgkampturné i Sibir. Leger i Berlin reddet livet hans.

– Undersøkelser fra Bellingcat tyder på at det var de samme personene som prøvde å giftmyrde begge, sier Ekeløve-Slydal.

Om situasjonen deres i fengslene sier han:

– Kara-Murza sitter foreløpig i varetekt. Skader fra forgiftningene gjør at han sliter mer i fengsel. Det går ut over nervebanene, ser det ut til, særlig i beina. Han ser dårlig ut og er i faresonen.

– Navalnyj blir stadig satt i en straffecelle fordi han skal ha brutt regler i fengselet. Han får ikke hvilt skikkelig fordi de nekter ham tilgang til sengen utenom visse tider. Han sliter også med ryggen.

På VGs spørsmål om hvorfor nettopp disse to blir straffet så hardt, svarer Helsingforskomiteens ass generalsekretær:

– Navalnyj har avslørt korrupsjon og luksusliv hos Putin og hans nærmeste venner. Kara-Murza på sin side har hjulpet Vesten med å finne ut hvilke personer som bør settes på sanksjonslistene. Også dette er Putins venner.

Høyres Jan Tore Sanner tok nylig opp med utenriksminister Anniken Huitfeldt

at konkrete personer knyttet til saken mot Kara-Murza, bør settes på sanksjonslistene.

– Det handler i alt om 29 personer og noen av dem ercallerede sanksjonert av USA og Canada, men ikke av europeiske land. Det er dommere, etterforskere og folk som er knyttet til selve varetektsfengslingen.

KRITISK: Gunnar M. Ekeløve-Slydal.

Ekeløve-Slydal fastslår at det er en rigget sak mot Kara-Murza.

– Han har ikke gjort noe annet galt enn å kritisere Putin-regimet og reist rundt i verden og fortalt om det. Han kunne ha rømt til utlandet og levd i frihet, men han er klar på at han er en menneskerettsaktivist og politiker som må være i Russland om han skal ha troverdighet.

Høyres Jan Tore Sanner har i et spørsmål til utenriksministeren spesielt tatt opp Vladimir Kara-Murzas sak. Han spør om Anniken Huitfeldt er klar for å sette i verk «målrettede sanksjoner i forfølgelsen» av Kara-Murza og andre tiltak for at han skal slippe ut av fengsel.

Huitfeldt gir ingen konkrete løfter, men svarer at «jeg følger nøye med på utviklingen i saken, og er kjent med at helsesituasjonen til Kara-Murza har forverret seg sterkt den siste tiden. Dette gir grunn til bekymring».

OSCAR-UTDELING: Aleksej Navalnyjs kone Julia (rød kjole) og datteren Darja holder takketale etter at dokumentarfilmen om Navalnyj vant Oscar. Til høyre regissør Daniel Roher.

Selv har Kara-Murza sagt at «min sak markerer det første tilfellet i det post-sovjetiske Russland der offentlig kritikk av myndighetene er offisielt definert som «forræderi»».

Tilstanden til Kara-Murza blir bare verre og verre, skriver nettavisen novaya.media, men Nobelpris-vinner Dmitrij Muratov, tidligere redaktør i Novaja Gazeta, sier at opposisjonspolitikeren virker å være i «god intellektuell form». Den fysiske formen vil ikke Muratov uttale seg om. Han har underskrevet papirer som gjør at kan være til stede i rettssaken, men ikke uttale seg offentlig om det som blir sagt.

– La oss ønske ham god helse, styrke og at han blir løslatt, sier den kjente opposisjonspolitikeren og mange ganger presidentkandidat, Grigorij Javlinskij, til novaya.media.