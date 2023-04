FORSVANT: Tove var savnet i to og en halv uke før hun ble funnet død.

Sverige: To kvinner dømt til livstid i fengsel for drapet på Tove (21)

To kvinner på 18 og 20 år er dømt til livstid i fengsel for drapet på Tove (21) i fjor.

De to unge kvinnene på 18 og 20 år er begge tiltalt for drap og likskjending likskjendingÅ mishandle et lik..

Nå skriver har Eksjö tingsrätt dømt begge kvinner til livstid i fengsel.

Aktor Adam Rullman mener at 20-åringen kvalte Tove, mens 18-åringen holdt Tove nede, før de sammen skal ha flyttet, gjemt og forsøkt å tenne på liket to ganger.

Retten har lagt rettsmedisinerens forklaring til grunn, som tydelig forklarer hvordan Tove ble kvalt.

Påtalemynidgheten ba om lovens strengeste straff, livstid i fengsel, for den 20 år gamle kvinnen, og om livstid eller 18 års fengsel for den yngste.

FORSVANT: Tove var savnet i to og en halv uke før hun ble funnet død. Her forlot Tove nattklubben Nöje Club i den svenske byen Vetlanda klokken 01.32 natt til 16. oktober 2022

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT er dommen historisk. Det er første gang to kvinner under 21 år dømmes til livstid i fengsel.

Jenny Yourstone, doktor i psykologi ved Södertörns högskola, sa før dommen til TT at saken er unik.

– Dels fordi det dreier seg om to kvinner som er veldig unge og tidligere ustraffet. Dels på grunn av fremgangsmåten, spesielt hvordan de håndterte liket i etterkant, sier hun.

Ulike forklaringer

De to drapsdømte kvinnene forklarte seg i ulikt om hendelsesforløpet i retten:

Den 20 år gamle kvinnen hevder at Toves død var en ulykke, men: Hun innrømmer at hun tok kvelertak på henne - og hevder at venninnen hjalp til ved å holde fast armene.

Den 18 år gamle kvinnen hevder på sin side at hun lå og sov – og ikke fikk med seg hva som hadde skjedd før venninnen ba om hjelp til å dumpe liket.

Retten har ikke trodd sistnevntes forklaring.

Konflikt på nattklubb

Tove var savnet i over to uker i oktober i fjor, før hun til slutt ble funnet i et skogholt like utenfor Vetlanda etter en storstilt leteaksjon. Hun ble sist sett på nattklubben Nöjet, sammen med de to kvinnene som senere ble pågrepet og siktet for drapet.

1 / 2 Kontakt: Overvåkningsvideoen fra Nöje Club viser hvordan de to tiltalte kvinnene løper bort til en vakt inne på nattklubben. Ankommer senere: Klokken 01.22 kommer den yngste av de tiltalte til Nöje Club, og ser ut til å lete etter noen. forrige neste fullskjerm Kontakt: Overvåkningsvideoen fra Nöje Club viser hvordan de to tiltalte kvinnene løper bort til en vakt inne på nattklubben.

Det skal ha oppstått en konflikt mellom de tre kvinnene på nattklubben. De ble enige om å løse konflikten hjemme hos 20-åringen.

På veien skal det ha vært god stemning, men det hele skal ha snudd etter et basketak på badet i leiligheten.

Den tiltalte 20-åringen har forklart at Tove smalt i gulvet. Hun hevder videre at Tove forsøkte å kvele henne, og at hun da satte seg oppå Tove – og holdt rundt halsen hennes mens venninnen holdt fast armene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post