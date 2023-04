Filippa-saken – 32-åring siktet for voldtekt

En 32-åring er siktet for frihetsberøvelse og for voldtekt etter at danske Filippa (13) forsvant lørdag.

32-åringen fremstilles for varetektsfengsling mandag i tingretten i Næstved.

Dommeren har valgt å lukke dørene i fengslingsmøtet, men dansk presse har fått være til stede på deler av møtet.

Siktet for voldtekt

Ifølge Ekstra Bladet er 32-åringen siktet for frihetsberøvelse, for å ha brakt 13-åringen til to ulike adresser, og for å ha utsatt henne for en voldtekt.

Voldtekten skal ha skjedd ved vold eller trusler om vold, skriver Ekstra Bladet at aktor Susanne Bluhm påpekte, da hun leste opp siktelsen høyt for retten.

13-åringen ble meldt savnet lørdag etter at hun ikke kom hjem fra en avis-runde. Sykkelen hennes, vesken og mobil ble funnet etterlatt ved Kirkerup Kirke.

Det har gjennom lørdag og søndag pågått en stor aksjon for å finne henne. Søndag ble hun funnet i live.

– Så nedtrykt ut

Ifølge Ekstra Bladet ankom den siktede mannen retten i Næstved iført en grå joggedress, og med oransje Adidas-sko. Han så ifølge avisen tydelig nedtrykt ut.

Mannens forsvarer Jens Otto Johansen, opplyser til TV2 at han er gjort kjent med siktelsen.

Han opplyser til retten at hans klient delvis erkjenner straffskyld, ifølge Ekstra Bladet.

Danske Se og Hør har mandag formiddag snakket med Filippas mor.

– Hun er det bra etter omstendighetene, sier hun i en kort kommentar til ukebladet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post