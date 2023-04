DREPT: 20 år gamle Pashun Jeffery og sønnen Taylen (2) skal være drept i Florida i USA. Faren til toåringen er siktet for drapet.

Taylen (2) funnet i gapet på alligator – faren mistenkt for dobbeltdrap

Innbyggerne skulle starte en leteaksjon etter to år gamle Taylen lørdag. I stedet fikk de fredag de tragiske nyhetene om at han var funnet død.

Det melder flere amerikanske medier.

Torsdag forrige uke ble moren hans – 20 år gamle Pashun Jeffery – funnet knivstukket hjemme i St. Petersburg i Florida i USA.

Utenfor leiligheten til kvinnen var det blod på fortauet. Da etterforskerne tok seg inn i leiligheten fant de avdøde Jeffery.

I tillegg ble det funnet et blodig fotspor og en rengjøringsflaske med blodige fingeravtrykk, melder Tampa Bay Times.

To år gamle Taylen var sporløst borte.

Leteaksjon

Politiet i St. Petersburg etterlyste så sent som fredag frivillige som ville delta i søket etter ham.

I en innsjø i Dell Holmes Park observerte politibetjenter alligatoren med et «objekt» i munnen. Aksjonen er beskrevet både i medier og i en offisiell uttalelse fra politiet.

– Etter å ha søkt i området hele dagen og kvelden ble politibetjentene gjort oppmerksomme på alligatoren. Den ble drept for å hente kroppen, skriver politiet i en uttalelse.

Den skjøt alligatoren, og det viste seg at det var to år gamle Taylen som var i munnen på dyret.

– Vi hadde ikke lyst til å finne ham på denne måten. Men nå kan i det minste familien få litt fred, sa politisjef Anthony Holoway i St. Petersburg-politiet under en pressekonferanse gjengitt i The New York Times.

Dødsårsaken til den unge gutten er ennå ikke kjent.

Far drapssiktet

Taylens far – en 21-åring – er siktet for drapet på både Taylen og hans mor, Pashun Jeffery.

Han ble arrestert fredag 31 mars.

– Politiet vil takke alle som har bidratt med støtte, og alle som har meldt seg frivillig for å søke etter Taylen lørdag. Dessverre ble ikke utfallet som vi håpet, skriver St. Petersburg-politiet på Facebook.

