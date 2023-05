Lucy Letby ble arrestert 3. juli 2018. Nå pågår den åtte måneder lange rettssaken.

Tiltalt for å ha drept syv spedbarn

En 33-årig kvinne står tiltalt for å ha drept syv spedbarn. Hun avviser å ha gjort noe galt.

I tillegg mener påtalemyndigheten av Lucy Letby står bak ti drapsforsøk mellom 2015 og 2016.

Sykepleieren jobbet på nyfødtavdelingen ved Chester sykehus i England da hun ifølge tiltalen skal ha utført de grusomme handlingene.

BBC skriver at påtalemyndigheten hevder Letby har brukt forskjellige metoder for å skade eller ta livet av barna, inkludert injeksjoner av luft og insulinforgiftning.

Rettssaken har pågått siden oktober i fjor, men først denne uken begynte Letby på sitt forsvar, skriver den britiske kringkasteren. Hun avviser alle anklagene mot henne og mener de er «kvalmende».

– Jeg har bare gjort mitt beste for å ta vare på dem, sa Letby i retten denne uken.

På spørsmål om hva hun tenkte da hun fikk beskjed om at hun var anklaget for å være involvert i dødsfallene, svarte hun at hun ikke kunne tro det.

– Jeg tror ikke man kan bli anklaget for noe verre, la hun til.

The Guardian skriver at et av spedbarna var bare 24 timer gammel da 33-åringen skal ha injisert babyen med luft. Det nyfødte gutten skal ha dødd 90 minutter etter at Letby kom på jobb. I tillegg er hun anklaget for å ha prøvd å ta livet av hans tvillingbror dagen etter.

I DID THIS: Denne notatlappen ble funnet hjemme hos Letby og brukes som bevis i rettssaken.

Under rettssaken har retten fått sett notater som politiet fant hjemme hos 33-åringen. På et av arkene har hun skrevet «Jeg drepte dem med vilje fordi jeg er ikke god nok» og «Jeg gjorde dette, jeg er ond», ifølge BBC.

– Jeg følte jeg på en eller annen måte har vært inkompetent og gjort noe galt, som har påvirket disse babyene. Jeg følte at jeg måtte ha vært ansvarlig på en eller annen måte, svarte Letby på spørsmål om hvorfor hun skrev dette.

Sykepleieren har sagt under rettssaken ar hun har blitt diagnostisert med PTSD PTSD post-traumatisk stresslidelse etter at hun ble arrestert for drap og drapsforsøk.

Rettssaken startet 10. oktober 2022 i Manchester Crown Cort og det forventes at den vil ta åtte måneder.

