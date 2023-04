IINTET NYTT: UD jobber fortsatt med å få norske diplomater trygt ut av det krigsherjede Sudan. Dette bildet som er tatt tidligere i uken viser flyplassen i Khartoum.

Fortsatt uavklart for nordmenn i Sudan

Situasjonen er fortsatt uendret når det gjelder sikkerheten til nordmenn i det krigsherjede Sudan. – Jeg er svært skuffet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse.

– Det er ikke skjedd noe nytt siden fredag og det jobbes fortsatt med planer for evakuering. Men det er ikke noe særlig roligere i landet til tross for at det er våpenhvile.

Det sa pressevakt i UD, Guri Solberg til VG lørdag formiddag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier dette i en uttalelse lørdag:

– Jeg er svært skuffet over den sudanske hærens (SAF) og Rapid Support Forces (RFS) manglende etterlevelse av våpenhvilen. Krigshandlingene har kostet flere hundre menneskeliv, enorme lidelser og store ødeleggelser. Det er på høy tid at partene iverksetter en våpenhvile, sier Huitfeldt som oppfordrer det internale samfunnet til å øke presset på de krigførende partene i Sudan.

I en uke har krisestaben i Utenriksdepartementets «operasjonssentral» i Oslo jobbet døgnet rundt med sikkerheten til norske UD-ansatte, og til sivile med norsk tilknytning som befinner seg i Sudan.

Siden forrige lørdag har det rast voldsomme kamper i landet der Norge har en sterk tilstedeværelse. Sudan er på randen av en ødeleggende borgerkrig.

Guri Solberg opplyser at det ved ambassaden er tre norske diplomater, samt en politiutsending som jobber for FN.

– Men hans sikkerhet ivaretas asv FN. Vi jobber først og fremst for å få ut de norske diplomatene som vi har et arbeidsgiveransvar for, sier Solberg videre.

