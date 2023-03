MUSIKKSTJERNE? Donald Trump samarbeider med en rekke innsatte dømt for den voldelige stormingen av Kongressen i USA i 2021.

Har laget musikk - Trodde det var satire

Ekspresident Donald Trump ser ut til å ha laget «musikk» med en gruppe fengslede fans. Mottakelsen er så som så.

Midnatt torsdag (amerikansk tid) dukket låten «Justice for All» opp på ulike strømmetjenester.

I følge Forbes er det et samarbeid mellom Trump og en gruppe individer som er fengslet for deltakelse i det voldelige angrepet mot den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

I sangen hører vi et opptak av det som skal være insatte som synger den amerikanske nasjonalsangen, samtidig som Trump leser troskapsløftet. Ikke overraskende avslutter sangen med gjentatte rop av «USA! USA! USA!».

En musikkvideo, som viser Trump i sin tid som president og bilder fra opptøyene, er utgitt på War Room-podcasten, som tidligere Trump-strateg Steve Bannon driver.

Vil samle inn penger

I følge avisen ble et opptak med de innsatte i fengselet i Washington D.C. gjort for over en måned siden. En anonym kilder forteller at de egenlit hadde et annet prosjekt på gang, men at Trump ba om å få være med da han ble klar over prosjektet, skriver de.

Kash Patel, som jobbet i Pentagon under Trump, og den konservative kommentatoren Ed Henry skal ha vært involvert, ifølge dem.

Gruppen av de innsatte kaller seg J6 Prison Choir. I følge avisen skal overskuddet fra musikken gå til de innsatte og deres familier.

Den omstridte republikaneren, og Trump-allierte Majorie Taylor Greene delte i november for to år siden et bilde fra innsiden av fengselet, der hun skriver at de innsatte synger nasjonalsangen hver kveld.

Latterliggjøres

I sosiale medier er det flere som har fått med seg at ekspresidenten har sluppet «musikk». Men mottakelsen er ikke særlig vennlig. Flere spør seg om det er sant.

– Jeg trodde først at dette var satire, skriver en på Twitter.

– Dette er ekte. En narsissist som stiller til valg og samarbeider med opprørerne som prøvde å velte valget, skriver en annen.

En annen Twitter-bruker spør hvor mye av pengene Trump kommer til å stikke av med.

– Dette er som «We are the world», men istedenfor Bono er det han fyren som dreit på Nancy Pelosis skrivebord, skriver en annen.

Det stilles også et ironisk spørsmål om låten vil bli nominert til Grammy.