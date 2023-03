En hemmelig korridor har blitt funnet i den over 4.600 år gamle Kheopspyramiden, den største av Giza-pyramidene.

Hemmelig korridor oppdaget i Kheopspyramiden

Forskerne har funnet en 9 meter lang, skjult korridor i Kheopspyramiden i Giza. De tror korridoren kan lede til nye funn i den over 4.600 år gamle pyramiden.

NTB

Egyptiske myndigheter kunngjorde nyheten torsdag.

Funnet ble gjort i forbindelse med et omfattende skannings-prosjekt av pyramidene, som har pågått siden 2015. Der tas moderne skanne-teknologi i bruk for å finkjemme innsidene av de eldgamle byggverkene.

Korridoren som nå er funnet i Kheopspyramiden, befinner seg like bak hovedinngangen. Forskerne tror korridoren ble bygget for å avlaste vekt på enten hovedinngangen eller et hittil uoppdaget rom.

Kheopspyramiden er den eneste gjenværende av verdens syv underverker fra oldtiden. Den skal ha tatt 20 år å bygge, sto ferdig rundt år 2580 fvt. og er den største av de tre store pyramidene i Giza like utenfor Kairo. Den antas å ha blitt bygget som et gravkammer for faraoen Khufu.

Den 146 meter høye pyramiden var verdens høyeste menneskeskapte byggverk fram til det 330 meter høye Eiffeltårnet ble bygget i Paris i 1889.