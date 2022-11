TO GAMLE MENN: Ingen av dem er kandidater i mellomvalget, men likevel er det viktig både for ekspresident Donald Trump (76) og sittende president Joe Biden (79).

USA stemmer igjen: Skjebnevalg for Biden og Trump

Mellomvalget i USA vil avgjøre om president Joe Biden får gjennomslag i sine to neste år som president. Samtidig vil det gi en pekepinn på om vi står foran et comeback for tidligere president Donald Trump.

Under to år er gått siden den opprivende presidentvalgkampen som brakte Biden til makten.

Fortsatt er USA dypt splittet.

For Demokratene er den største utfordringen at amerikansk økonomi har gått så dårlig under Biden. Prisveksten er blitt den kanskje viktigste enkeltsaken.

For mange av Republikanerne som stiller til valg, er selve fanesaken at Biden aldri skulle hatt makten i det hele tatt. Mange er Trump-lojalister som støtter den usanne påstanden om at valget i 2020 «ble stjålet».

Biden risikerer mest

Når amerikanerne går til valglokalene på tirsdag er det ikke for å velge ny president, men for å velge folkevalgte til de to kamrene i den amerikanske nasjonalforsamlingen – Kongressen.

I tillegg skal en rekke lokale politiske verv fordeles, og begge disse prosessene får stor påvirkning på utøvelsen av presidentmakten nå, og tildeling av makten etter neste valg i 2024.

Mest står på spill for Biden:

Demokratene ligger an til å tape flertallet i Representantenes hus, noe som vil gjøre det svært vanskelig å få gjennom reformer og lovendringer.

Om det syltynne overtaket Demokratene har i senatet også ryker, så vil Biden være stilt sjakk matt.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får igjen mye å si for hvor mye av sin politikk president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for.

Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

Trump har ikke bekreftet at han stiller til valg i 2024, men den omstridte ekspresidenten går stadig lenger i å antyde det.

Storavisen The Washington Post mener Trumps valgmøter i forkant av mellomvalget, får det til å fremstå som om han allerede er presidentkandidat. Han har allerede vendt fokuset mot presidentvalget i 2024, skriver CNN. Flere amerikanske medier har meldt at Trump vil kunngjøre sitt kandidatur den 14. november.

Derfor er mellomvalget viktig for Trump:

Trump har deltatt aktiv i valgkampen til en rekke omstridte, republikanske kandidater . Hvordan det går med disse, vil vise hvor mye makt Trump har i partiet.

Folkevalgte i delstatene vil kunne bestemme om resultatet av neste presidentvalg godkjennes. Mange Trump-tilhengere har sagt de ikke ville godkjent forrige valg.

Dette mener ekspertene

VG har bedt de to amerikanske professorene Todd Belt, som er professor i statsvitenskap ved George Washington University, og Todd Landman, som er instituttleder ved University of Nottingham, vurdere valgkampen frem mot mellomvalget:

Det som påvirket valgkampen mest i begynnelsen, var at amerikanske kvinner mistet retten til selvbestemt abort i juni, mener Belt.

– Det ble en fanesak for Demokratene å bevare retten til selvbestemt abort: Det ga dem håp om at de ville klare å snu trenden fra de siste mellomvalgene, som har vært at partiet til den sittende presidentens parti har gjort det dårlig, forklarer Belt.

Abortkampen som forsvant

Da den vanligvis republikanske delstaten Kansas skulle stemme om abort skulle forbli lovlig i august, viste det seg at et forbud ikke var så populært som republikanere trodde: Et klart flertall ville beholde retten til abort.

– Republikanske politikere måtte hive seg rundt og finne andre saker, fordi Demokratene fikk en oppsving på meningsmålingene. Prisveksten har vært den viktigste, men også kriminalitet og innvandring. For Demokratene er abortsaken blitt mindre viktig utover i valgkampen, utdyper Belt.

Også professor Todd Landman peker på «abortsakens vekst og fall» som hovedtema, som så er blitt forbigått av inflasjon (prisvekst).

– Jeg er også overrasket over at en del omstridte Trump-kandidater, som Kari Lake i Arizona, ligger an til å gjøre det så bra, påpeker han.

Kan nullstille Biden

Begge professorene påpeker hvor viktig mellomvalget er for resten av Joe Bidens presidentperiode.

– Utfallet er helt avgjørende for Biden. Dersom republikanerne får kontroll over enten Representantenes hus, Senatet, eller begge, så vil det bli utrolig vanskelig for Biden å få gjennom noe som helst av betydningsfull lovgivning, forklarer Landman.

Professor Todd Belt mener situasjonen fort kan bli som under ekspresident Barack Obamas siste år:

– Dette valget er ekstremt viktig for Biden. Han trenger støtte i Representantenes hus for omtrent alle innenrikspolitiske vedtak. Hvis de også mister Senatet så kan republikanere utsette alle lovforslag og dommerutnevnelser, slik de gjorde i Obamas to siste år, forklarer Belt.

– Det vil kunne få mye å si for abortlover på delstatsnivå, utdyper han.

Uenige om Trump

De to professorene ser ulikt på betydningen av mellomvalget for Trump:

– Disse «Trump-kandidatene» er svært usikre kort. Nesten alle fornekter at Biden er den rettmessige presidenten. Hvis mange av dem gjør det godt, så kan det oppildne Trump til å stille på nytt, tror Landman.

Han påpeker at Trump riktignok har flust av juridiske problemer, som kan hindre ham fra å stille på nytt.

Todd Belt tror Trump ikke bryr seg om andre enn seg selv.

– Når Trump selv står på stemmesedlene, så handler alt om ham. Hans personlighet og tilstedeværelse dominerer totalt. Men når det ikke er han selv som stiller, så er det ikke sikkert at han lar seg påvirke av utfallet.