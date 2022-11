KANDIDAT: Kari Lake er republikanernes kandidat til å bli guvernør i Arizona. Det tidligere nyhetsankeret fremmer Trumps løgner om 2020-valget.

Mellomvalg i USA: − Alt er blitt så ekstremt

PHOENIX (VG) I Arizona kan noen av Trumps mest lojale kandidater vinne avgjørende posisjoner i dag. Spørsmålet er om de kommer til å finne seg i å tape.

– Vi må komme oss ut og stemme, folkens!

Republikanernes guvernørkandidat i Arizona, Kari Lake, er i ferd med å runde av sin tale til et par hundre overgitte støttespillere.

I dag er det mellomvalg i USA. Flertallet i Kongressen skal avgjøres, sammen med hvem som skal være guvernør – øverste sjef – i en rekke stater.

– Jeg kan ikke gå ut og stemme for deg. Jeg antar at det er det demokratene gjør, fortsetter det tidligere nyhetsankeret.

Det høres ut som en vits.

Men det hun sier føyer seg inn i rekken av utsagn som angriper tilliten til USAs demokrati – ved å hevde at motparten «stjeler» valg.

I få stater står mer på spill i årets mellomvalg enn her i Arizona, som siden valget i 2020 har blitt ekspresident Donald Trumps kanskje viktigste maktbase.

Og nå tyder alt på at han vil varsle sitt presidentkandidatur neste uke.

HEIER: En av mange som møtte opp mandag for å vise sin støtte til Kari Lake i Phoenix.

Mulig visepresident

På overflaten handler mellomvalget i Arizona i hovedsak om hvem som skal bli guvernør og hvem som skal representere delstaten i Senatet.

Begge deler kan imidlertid få store konsekvenser for:

Flertallet i Senatet: Det er svært jevnt på målinger flere stater og demokratene kan miste sin majoritet. President Biden vil da ikke kunne få vedtatt sine politiske prosjekter. I Arizona konkurrerer sittende senator, demokraten og eks-astronauten Mark Kelly, mot republikaneren Blake Masters.

Presidentvalget i 2024: Kari Lake mener 2020-valget, som Trump tapte med bare drøye 10.000 stemmer i Arizona, ble «stjålet». Det er en utbredt frykt for at hun som guvernør vil nekte å sertifisere et valgresultat hun ikke liker i 2024. Kari Lake lanseres også i en rekke amerikanske medier som en mulig visepresidentkandidat for Trump i 2024 – om hun vinner dagens valg.

Ikke minst: Med over 370 republikanere som har sådd tvil om 2020-valget som kandidater ved årets mellomvalg, står nervene nå i spenn om de kommer til å akseptere eventuelle egne valgtap.

– Jeg kommer til å vinne valget, og jeg vil akseptere et slikt resultat, sa Lake til CNN nylig.

– Skremmende

– Alt er blitt så ekstremt nå, sukker Donna Harrison (66).

Harrison er ute med valgkampmateriell for å få velgere til å stemme på demokrater i Arizona – dagen før dagen.

Det har hun gjort siden 2008 og Barack Obamas første presidentkampanje, men siden den gang har hun blitt mer og mer nervøs for hva som venter når hun banker på en dør.

Dagen før hun tar med VG ut, forteller hun at en mann begynte å kjefte på henne så fort hun hadde parkert bilen sin.

VALGKAMP: Donna Harrison kjørte mandag rundt i Phoenix for å få folk til å stemme på demokrater. Her viser hun frem en pepperspray hun kjøpte i helgen, i frykt for ubehagelig møter. VELGER: Stacy Roper hadde allerede stemt på samtlige demokrater da hun åpnet døren for Harrison.

«Ikke fortell meg hvordan jeg skal stemme!», ropte han, før han i bil fulgte etter Harrison på motorveien, forteller hun. Derfor har Harrison nå kjøpt en pepperspray – for føle seg tryggere mens hun «redder demokratiet».

– Jeg er veldig bekymret. De sier at de ikke kommer til å akseptere valgresultater. Blir de valgt kommer de til å endre resultater til det de selv vil, sier Harrison.

– Vi har aldri vært i en sånn situasjon før i USA. Det er skremmende.

BEVÆPNET: Dette bildet viser to bevæpnede personer ved en postkasse for stemmesedler i Mesa i Arizona.

Bevæpnet overvåkning av velgere

Noe annet velgere i Arizona har funnet skremmende er bevæpnede personer fra grupperingen Clean Elections USA.

De hevder de bare vil overvåke «postkassene» folk kan bruke til å forhåndsstemme, i frykt for svindel og juks. I tillegg har de tatt bilder av velgere og i noen tilfeller lagt dem ut på internett, skriver The New York Times.

En dommer grep til slutt inn mot aktiviteten.

ASTRONAUT: Mark Kelly har lang fartstid fra det amerikanske forsvaret og har også vært astronaut. Han tok over senatssetet til John McCain og stiller nå til gjenvalg.

På gressplenen utenfor Arizona sin delstatsforsamling i Phoenix, får VG klemt inn et spørsmål om dette under pressekonferansen til demokrat og senator Mark Kelly – som altså er på valg i dag.

– Vi har hatt noen tilfeller som ser ut som trusler mot velgere. For dem som vil følge med på at andre avlegger sin stemme, så vil jeg si at det er greit så lenge man følger reglene, men å skremme velgere er bare galt og det er udemokratisk, svarer han.

OPPRØR: Andy Kunasek har vært folkevalgt republikaner i to tiår i Arizona. Nå beskriver han deler av partiet sitt som en «kult». PRESSEKONFERANSE: Republikaner Andy Kunasek gir her sin støtte til Adrian Fontes, som stiller til valg som såkalt administrasjonsminister. Rollen tilsvarer andreguvernør i Arizona og har et særskilt ansvar for gjennomføringen av valg – og Fontes stiller til valg i dag mot republikaner Mark Finchem, som har inntatt noen av de mest ytterliggående synspunktene om 2020-valget.

– Sugd inn i en kult

Republikaneren Andy Kunasek stemte på Trump i både 2016 og 2020.

– Aldri igjen. I ettertid er Trump den mest uamerikanske presidenten vi noen gang har hatt, sier han til VG.

Kunasek var i 20 år valgt inn som medlem av Maricopa County Board of Supervisors, som er det øverste folkevalgte organet til Arizonas største kommune.

Nå går han offentlig ut og støtter demokrater før valget.

Kunasek har lite til overs for republikanere øverst listene, som Kari Lake og senatskandidat Blake Masters.

– Å se hva dette er blitt, er bare skremmende. Så mange jeg kjenner har blitt sugd inn dette, det er akkurat som en kult, sier han.

Kunasek er i et klart mindretall blant dagens republikanere, men han ser ingen annen utvei enn å støtte demokrater ved årets valg.

– Mine republikanske idealer krever at jeg står opp for det som er rett, sier han.

FOLKEMØTE: Kari Lake med senatskandidat Blake Masters.

– Fentanyl-staten

Tilbake på folkemøtet til Kari Lake og de andre Trump-kandidatene får hun de fremmøtte til å bue på alle journalistene som er til stede.

– Vi må fortelle «fake news»-mediene at vi ikke følger med på dem lenger. Ser dere på dem? De har mistet makten. Er ikke det en vakker ting? spør hun.

Meningsmålingene viser at det er jevnt mellom Lake og den demokratiske kandidaten Katie Hobbs, som har fått mye kritikk for å levere en svak valgkampanje og blant annet ikke møte Lake til debatt.

I løpet av de ti minutter Lake taler, viser hun også frem hva slags politikk hun akter å føre.

Svært mye handler om grensen mot Mexico, hun ønsker å fullføre Trumps mur, stoppe illegal innvandring og «løfte» hjemløse opp fra gatene gjennom «tøff kjærlighet».

– Folk ser ikke lenger på oss som Grand Canyon-staten. Vi er blitt fentanyl-staten, sier hun.

