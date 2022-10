Svindlet kvinne - hevdet han var strandet i verdensrommet

En kvinne skal ha sendt flere hundre tusen til sin russiske kjæreste – som hevdet han satt fast i verdensrommet.

En 65 år gammel japansk kvinne har tapt store summer etter at en russisk mann utga seg for å være en astronaut stasjonert på den internasjonale romstasjonen.

De to ble kjent over Instagram i slutten av juni. Over meldingstjenesten «Line» skal mannen ha lurt kvinnen til å tro at han var forelsket i henne, skriver den japanske avisen Yomiuri Shimbun.

Måtte betale for hjemturen

Videre hevdet han at han ønsket å gifte seg og starte et nytt liv med kvinnen i Japan – men at han manglet penger for å kunne returnere til jordkloden.

Mellom august og september skal kvinnen ha sendt ham 4,4 millioner yen – over 300 000 norske kroner – for å finansiere «landingen».

Men da pengekravene fortsatte over tid, ble 65-åringen imidlertid mistenksom.

Japansk politi etterforsker saken som en «internasjonal kjærlighetssvindel», skriver avisen.

Falsk profil

På den falske Instagramprofilen brukte svindleren bildet av en ekte russisk kosmonaut. Han lastet også opp bilder som tilsynelatende var tatt av ham selv på romstasjonen, skriver Vice.

Mannen skyldte også på at ansatte ved romstasjonen hadde begrenset tilgang til telefondekning, og at han derfor ikke kunne ringe.

En annen kvinne i 40-årene skal også ha blitt forsøkt svindlet av mannen bak Instagram-kontoen, rapporterte det lokale nyhetsbyrået Asahi.

Forekomsten av romantikksvindel har økt betraktelig i Japan de siste ti årene. Begrepet innebærer å skape en falsk identitet på internett og skaffe offerets tillit, for så å svindle dem for penger.

Selv om japansk politi ikke samler inn data som er spesifikke for denne typen svindel, steg antallet svindelsaker fra 8693 i 2012 til 14 498 i 2021, ifølge Vice

Har skjedd før

Det er ikke første gang det har blitt oppdaget svindel på intergalaktisk nivå: I 2016 sirkulerte det en e-post om at en nigeriansk astronaut hadde vært fanget i verdensrommet i 25 år.

Ifølge e-posten ble Abacha Tunde – angivelig Afrikas første astronaut – strandet på en russisk romstasjon da Sovjetunionen ble oppløst, meldte Huffington Post.

I e-posten ble det hevdet at Tunde hadde mottatt millioner av dollar i lønn siden den gang, men at han trengte hjelp med å få løslatt midlene fra banken.

Avsenderen, som utga seg for være astronautens fetter, lovte at de som strakk ut en hånd ville få tildelt en del av fortjenesten.

Det finnes imidlertid ingen kjent astronaut ved navn Abacha Tunde. Det er uvisst om e-posten var en parodi, eller et reelt forsøk på svindel.