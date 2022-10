PÅ FLUKT: Kongekobraen Sir Vääs (4).

Her rømmer den giftige kongekobraen

Kongekobraen Sir Vääs (4) har vært på rømmen i Stockholm siden lørdag ettermiddag. Nye bilder viser slangens fluktrute.

– Sir Vääs har byttet navn til Houdini, sier Jonas Wahlström, sjef for Skansenakvariet, til Aftonbladet.

Den unge slangen har vært på rømmen siden lørdag, da oppmerksomme gjester fikk med seg flukten fra et terrarium på Skansenakvariet i Stockholm.

Tre slangeeksperter rykket straks ut, men hittil har de ikke lykkes i å fange slangen.

Kongekobra er verdens største giftslange. Sir Wääs er 2,5 meter lang, og skal være innestengt i Akvariehuset.

«Slangen er ikke helt lokalisert ennå», innrømmer Skansenakvariet på sine nettsider.

SAVNER SLANGE: Jonas Wahlström er både sjef og grunnlegger av Skansenakvariet. «Här tillsammans med lemurerna», skriver det svenske nyhetsbyrået TT om dette bildet fra 2017.

Og:

«Slangen kommer ikke ut fra Akvariehuset, og skulle den gjøre det, så er det for kaldt for den ute», skriver de.

– Krinkler og kroker

– Vi ante ikke at dette her skulle skje. Det får ikke skje. Det her er ikke bra, sier Bosse Jonsson, dyrepasser på Skansenakvariet, til Aftonbladet.

– Det er en farlig slange. Det kan vi ikke stikke under en stol. Men det er ikke en spesielt aggressiv slange, sier han.

Skansenakvariet kommer til å bruke et spesialkamera og egne redskap for å få tak i slangen – samtidig som de ikke utsetter sine «reptilkillar» for fare.

Sir Wääs er nyinnflyttet på Skansen, og planen er at han skal pare seg med en kvinnelig slange. Men i stedet for å forsøke å sjarmere hunnene, flyktet han.

Wahlström mener at denne kobraslangen er ekstra listig.

– Det er en armatur i taket der den har lykkes i å dytte opp lampen og krype ut, sier han til avisen.

Slangers første instinkt er å hjemme seg, forklarer han.

– Planen er helt enkelt å lete, man kryper rundt i krinkler og kroker og forsøker å finne den, sier Wahlström.

Skansen-akvariet kommer til å holde åpent søndag, og det kommer til å være mulig å besøke løvetamarinene, dvergsilkeapene, titiapene, lemurene skjelettutstillingen, bavianene og surikatene.

Dette er ikke første gangen det er drama på Skansenakvariet. I 2019 ble nemlig en mann i 80-årene bitt av en krokodille.

PSSST! Du lurer kanskje på hvorfor slangen har fått navnet Sir Vääs? I Disney-filmen om Robin Hood fra 1973 heter slangen Sir Hiss på originalspråket – på svensk Sir Väs.