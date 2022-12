TIGGER: Omina (65) er blitt nødt til å tigge etter at den økonomiske kollapsen rammet Afghanistan.

Omina (65) tigger i Afghanistan: − Jeg føler så mye skam

KABUL (VG) Fattigdommen øker dramatisk i Afghanistan. Samtidig slår Taliban ned på tigging, noe som går hardt utover landets fattige.

Ansiktet og hendene til 65 år gamle Omina bærer preg av et levd liv.

Før Taliban tok over, levde hun et godt liv, forteller hun. Hun hadde jobb, og hjalp til i hjemmet til en velstående politisk familie i Kabul. Da Taliban nærmet seg hovedstaden, flyktet de fra landet.

Igjen satt Omina uten mulighet til å forsørge seg selv.

Da startet hun å tigge.

– Jeg føler så mye skam, forteller hun.

I ti måneder har hun tigget på gaten. Nå frykter hun for hva som kan skje hvis Taliban anholder henne, nå som tigging er blitt forbudt.

– En kvinne sa at de kan sette oss i fengsel i seks måneder. Hvis jeg havner i fengsel aner jeg ikke hvordan jeg skal kunne klare å komme meg ut derfra, forteller hun.

TALIBAN: En soldat patruljerer i Kabuls gater.

Erobringen

Da Taliban erobret makten i hele Afghanistan i midten av august i fjor, ble alt så annerledes.

Bistand hadde stått for 43 prosent av nasjonalbudsjettet til landet ifølge tall fra Verdensbanken, men etter de ekstreme islamistene tok makten, valgte vestlige myndigheter å fryse pengestrømmen og landets valutareserver.

Vesten ville ikke samarbeide med Taliban.

Landet er i tillegg rammet av menneskeskapte klimaendringene, og tørke og flom har gått hardt utover avlinger, og levebrødet til en stor del av befolkningen.

Mange har også mistet jobbene sine, noe spesielt kvinner har fått merke. Mange av kvinnene som før jobbet, er nå blitt tvunget til å holde seg hjemme etter at Taliban har innført restriksjoner på kvinners bevegelsesfrihet.

Dette er noen av de mange sammensatte grunnene til at fattigdommen øker, og flere er blitt drevet til å tigge.

BAKEREN: Tiggere utenfor en baker i Kabul klokken seks om morgenen.

Både i hovedstaden Kabul og ute i distriktene er tigging et vanlig syn.

Svært mange av tiggerne er kvinner, og mange er enker uten mulighet til å få seg annen jobb under Talibans regime.

– Jeg er redd Taliban skal komme hit og jage oss bort, men jeg har ikke noe annet valg enn å sitte her, forteller en kvinne i 60-årene, som sitter utenfor et bakeri i Kabul og venter.

Håpet er å få seg brød slik at hun kommer gjennom også denne dagen.

Hun ønsker ikke ønsker å oppi sitt navn i frykt for represalier fra storfamilien. De vet hun sitter her, men tigging bringer med mye skam.

– De vil si stygge ting om oss. Vi var ikke tiggere før, men nå har vi ikke noe annet valg.

KNAPPHET: Et matmarked i sentrum av Kabul bugner av frukt og grønnsaker, men få kjøpere.

Dyp krise

Afghanistan er blant verdens fattigste land viser en fersk FN-rapport. 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

Mer en halvparten av den afghanske befolkningen, rundt 24 millioner mennesker, trenger hjelp og nærmere 19 millioner står overfor akutt matusikkerhet, viser tall fra FN.

Bekymringen til FN er at situasjonen vil forverre seg ytterligere inn mot vinteren.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan, heter det videre.

De siste ukene har Taliban strammet grepet ytterligere for kvinner. De nektes høyere utdanning, og Taliban forbyr kvinner nå å jobbe for bistandsorganisasjoner.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Høsten 2022 setter VG fokus på Afghanistan gjennom en rekke artikler. Vis mer

KABUL: Hovedstaden fra luften.

Anholder tiggere

Det at tigging har vært vanlig i gatene til Kabul er noe Taliban ikke setter pris på.

De har nå begynt å anholde tiggere og bringer dem inn for registrering. Så får de en slant med penger for å holde seg borte fra gatene. Men summen er langt ifra nok, forteller tiggerne VG har snakket med.

Til nå har Taliban anholdt nær 6000 tiggere, hvorav 4000 av dem er kvinner, har lokale medier meldt.

– Regjeringen har nedsatt et utvalg for å identifisere tiggere. Disse får statlig støtte og blir introdusert videre til andre hjelpeorganisasjoner. Når det gjelder profesjonelle tiggere, blir de registrert og bedt om å se etter et alternativt yrke, forteller Abdul Qahar Balkhi, talsperson hos utenriksdepartementet til Taliban.

HJEMME: Et enkelt hus i Kabul er hjemmet til Omina.

En hverdag med tigging

Omina (65) ønsker VG velkommen til hennes enkle hus i utkanten av Kabul.

Hun gjør seg klar for en dag med tigging.

Før fikk hun pensjon etter sin avdøde ektemann, men etter at Taliban tok over har utbetalingene stoppet, forteller hun.

Samtidig er hun glad, for sikkerheten er blitt bedre, og det er færre tyver og mer fred, forteller hun.

Hun reiser seg, tar med seg krykken, og tar på seg hijaben som dekker kroppen slik Taliban ønsker kvinnene skal gjøre.

Så går hun ut døren, og starter dagen på gaten.

PENDLER: Omina på vei til sitt faste tigge-sted.

65-åringen tar en fellestaxi mot sentrum av byen. Fordi hun er kvinne, blir hun satt i bagasjerommet.

Etter å ha kjørt forbi flere veisperringer med bevæpnede Taliban-soldater, kommer hun frem til stedet hun skal tigge.

Kafeen er blitt et samlingspunkt for de liberale i byen, de som ikke er så glade i Taliban.

Omina setter seg ned på bakken, og legger krykken ved sin side.

FAST PLASS: Omina utenfor restauranten hvor hun tigger.

Det tar ikke mange minuttene før en sint mann, med fyldig grått skjegg setter sitt blikk på 65-åringen, og VGs utsendte som fotograferer.

Han begynner å rope: «Ikke ta bilder!».

Mannen er sint fordi vi er utenfor det som er en kafé hvor noen av byens liberale kommer – de som ikke liker Taliban.

Så tar han frem en lang kniv og sier «hvis dere tar bilder til en politisk sak vil jeg kutte dere i småbiter».

Så spaserer han inn i huset sitt og henter et stort Taliban-flagg som han fester på bilen. Så kjører han av gårde.

– Jeg ble så redd. Jeg trodde de skulle ta meg til fengsel, forteller Omina.

VG I AFGHANISTAN: Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent og rapporterer fra Afghanistan.