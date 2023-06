DEMONSTRERER: Kvinner under en demonstrasjon mot Polens restriktive abortlover i mai.

FN-rapport: 9 av 10 menn og kvinner har fortsatt fordommer mot kvinner

I løpet av det siste tiåret er det ikke blitt sett noen globale forbedringer i fordommer mot kvinner, ifølge en ny FN-rapport.

Det er FNs utviklingsprogram (UNDP) som står bak rapporten Gender Social Norms Index.

Rapporten avdekker følgende:

Nesten 9 av 10 menn og kvinner over hele verden har fortsatt fordommer mot kvinner.

Halvparten av verdens befolkning tror at menn er bedre politiske ledere enn kvinner.

Over 40 prosent tror at menn er bedre forretningsledere enn kvinner.

Samtidig mener 25 prosent av verdens befolkning at det er rettferdiggjort at en mann slår konen sin.

Skaper hinder for kvinner

Rapporten argumenterer videre for at fordommer skaper hinder for kvinner. Fordommene gjenspeiles også i underrepresentasjonen av kvinner i lederskap.

I gjennomsnitt har andelen kvinner som statsoverhoder eller regjeringssjefer holdt seg rundt 10 prosent siden 1995, og i arbeidsmarkedet utgjør kvinner mindre enn en tredel av lederstillingene, opplyser rapporten.

FN-rapporten belyser også at kvinner er mer utdannede enn noen gang før, men selv i de 59 landene der kvinner er mer utdannede enn menn, forblir den gjennomsnittlige kjønnsinntektsforskjellen på 39 prosent til fordel for menn.

KJEMPER FOR RETTEN TIL UTDANNELSE: En lærer på første skoledag for jenter i Kabul 8. juni. Afghanistan er ett av mange land der kvinners rettigheter er under press på grunn av fordommer.

Endring er mulig

– Samfunnsnormer som begrenser kvinners rettigheter, er også skadelige for samfunnet som helhet og demper utviklingen av menneskelig utvikling. Alle vil ha nytte av å sikre frihet og handlekraft for kvinner, sier leder Pedro Conceição i UNDP.

FN-rapporten viser samtidig at endring er mulig, da 27 av de 38 undersøkte landene viser en tydelig økning i andelen personer uten fordommer på noen indikatorer.

For å oppnå likestilling mener rapporten at fokuset fremfor må rettes mot tre områder, økte investeringer, sosiale velferdsordninger, og innovasjon.