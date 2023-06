Ansiktsmasker som viser fra v.: Vladimir Putin, Jevgenij Prigozjin og Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov til salgs i en souvenirsjappe i St. Petersburg.

Prigozjin i nytt bråk: Vil bare forholde seg til president Putin

Nok en gang er det åpen krangel mellom den russiske forsvarsministeren og Wagner-sjefen. Jevgenij Prigozjin (62) vil bare forholde seg til president Vladimir Putin.

Krangelen kommer samtidig som Ukraina har startet sin offensiv i minst tre retninger langs fronten - og skal ha tatt tilbake områder.

Det som utløste krangelen, var en ordre fra forsvarsminister Sergej Sjojgu at alle som deltar «frivillig» i krigen, må skrive kontrakt med forsvarsdepartementet innen 1. juli.

Prigozjin ga klar beskjed om at dette ikke er aktuelt for hans Wagner-soldater og går til et voldsomt angrep på forsvarsministeren, melder FAN

Prigozjin sier at Wagner-gruppen bare er underordnet interessene til Russlands og landets øverstkommanerende, altså Vladimir Putin, melder Gazeta.ru

Tsjetsjenia har derimot skrevet under kontrakten for sine styrker i Ukraina.

– Det virker være et forsøk fra forsvarsdepartementet for å få kontroll, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

– Over hvem?

– Det er et antall private militærselskap, frivillige enheter, styrker fra de såkalte «folkerepublikkene» ... Det er så mange ulike enheter.

– Hva tenker du om Prigozjins reaksjon?

– De betyr at konflikten mellom Prigozjin og de militære lederne forsterkes ytterligere.

«Russlands patriotiske ungdomsfront» feirer mandag Russlands dag - i Ukraina. Bildet er fra det russiskokkuperte Mariupol ved Azov-havet.

– Men Prigozjin sier samtidig at han underlegger seg president Putin?

– Prigozjin er en ultranasjonalist som er avhengig av at Putin fortsatt er hans høye beskytter. Vi kan gjette at han fortsatt er nyttig for Putin og derfor fortsatt lever.

– Hva skjer med konflikten videre?

– Det er vanskelig å si hva en skjerpet konflikt betyr, men det må være et punkt der noen må gi seg, sier oberstløytnant Paasikivi.

Både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin sa sist uke at den lenge annonserte ukrainske offensiven er i gang. Dette har skjedd de siste dagene:

Den ukrainske viseforsvarsministeren Ganna Maljar uttaler at russerne overfører sine mest kampdyktige enheter fra Kherson-området til Bakhmut- og Zaporizjzjia-retningene.

Ukrainske styrker gjorde klare fremskritt vest i Donetsk-regionen og vest i Zaporizjzjia-regionen i helgen, noe russiske kilder også bekreftet, men prøvde å bagatellisere.

Russiske militærblogger hevder at regn kan bremse de ukrainske operasjonene i Zaporizjzjia de nærmeste dagene.

Sabotører gjennomførte små angrep mot jernbaner i de okkuperte områdene Kherson og Krim i helgen.

– Mye taler for at Ukraina har lykkes med å ta terreng, men på den annen side har de ikke kommet særlig langt inn i de russiske forsarslinjene, sier Joakim Paasikivi.

«Russlands dag» markeres i det russiskokkuperte Sevastopol på Krim-halvøya mandag.

– Ukraina har allerede tap, men det er forventede tap, som for eksempel kjøretøyer for å fjerne miner. Jeg tror ikke Ukraina har satt inn hele sin styrke ennå. De prøver å finne eller skape svakheter på russisk side.

– Hvem vinner?

– Jeg tror fortsatt det er gode sjanser for Ukraina, men det blir definitivt ikke lett. Rent matematisk kan ikke Russland forsvare 1000 kilometer front. La oss si at Ukraina setter inn en offensiv over 150 kilometer, så vil dette kreve mye av begge sider. Det kan handle om hvem som planlegger best og klarer å skape en lokal overlegenhet.