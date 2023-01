SAVNET: Ana Walshe (39) har vært savnet siden 1. januar. Ektemannen gjorde en rekke draps-relaterte søk i tiden rundt forsvinningen hennes.

Svigersønn gjorde draps-søk: Moren håper datteren fortsatt er i live

Svigersønnen gjorde en rekke draps-søk på Google. Likevel uttaler moren at hun ikke tror svigersønnen har skadet datteren.

Ana Walshe (39) har vært savnet siden 1. januar. Ektemannen, Brian Walshe (47), er tiltalt for å ha drept henne. Til tross for at Ana ikke er funnet, mener politiet at han drepte sin kone for så å lemleste henne, og kaste kroppsdelene i ulike avfallscontainere utenfor storbyen Boston på USAs østkyst.

Dette baserer de blant annet på funn av blodrester i ekteparets hjem, og ting som blodrester, håndklær, tape, hansker, baufil, øks og parets DNA i 10 søppelsekker som ble funnet i en avfallscontainer.

I tillegg kjøpte han 2. januar ting som vaskemopper, en bøtte, vernebriller, en øks, presenning og natron.

Draps-søk på Google

Og ikke minst søkte han på google etter svært eksplisitt hjelp. For eksempel:

10 måter å kvitte seg med et lik på dersom du virkelig må

Kan man kaste kroppsdeler?

Baufil beste redskap for oppkutting?

Men ifølge NBC News er Anas mor, Milanka Ljubicic (69), fortsatt overbevist om at svigersønnen er uskyldig. Ana kommer opprinnelig fra Serbia, og moren har blitt intervjuet i sin hjemby, Beograd.

– Jeg tror at hun bare har dratt et sted, for å komme seg unna, kanskje var hun lei av alt... Det er bare det jeg tror. Jeg vet ikke sannheten om hva som skjedde, uttaler moren til NBC News.

– Jeg bare håper at hun er i live. Hvor som helst, men i live. Det er mitt eneste håp.

HÅPER: Milanka Ljubicic, er moren til Ana Walshe (39) som har vært savnet siden 1. januar. Walshe bodde i Massachusetts i USA, men var opprinnelig fra Beograd i Serbia, hvor en journalist nå har intervjuet hennes mor.

Alltid tenkt godt om ham

Moren ble konfrontert med søkene svigersønnen gjorde i tiden rundt datterens forsvinning, men sier at hun ikke greier å tro at det er sant. Hun viser til at hun aldri har opplevd svigersønnen som sint eller aggressiv.

Milanka Ljubicic forteller også at hun totalt har bodd hos datteren og ektemannen i 16 måneder, fordelt på tre ulike besøk.

– Jeg har alltid tenkt godt om ham. Han var alltid i godt humør og fortalte vitser. Han var kokken i huset og laget alltid mat til oss, sier Ljubicic til NBC News.

Moren viser også til at hun aldri hørte datteren klage på mannen.

Ifølge CNN har svigersønnen erklært seg ikke skyldig, og hans forsvarsadvokat Tracy Miner antyder at hun mener bevisene ikke er spesielt sterke.

TILTALT: Her er Brian Walshe (47) i retten 9. januar, i forbindelse med at han er tiltalt for å ha drept sin kone Ana Walshe (39).

Skal tidligere ha truet med drap

NBC News har i en annen artikkel avslørt at Brian Walshe skal ha truet med å drepe Ana i 2014. Han ble da ikke siktet, ettersom offeret nektet å samarbeide med politiet.

Milanka Ljubicic sier hun ikke kjente til dette. Hun sier også at hun ikke kjente til at en venn av familien har omtalt Brian Walshe som sosiopat og en veldig sint og fysisk voldelig person.

Diskusjoner om bosted

Moren kjente derimot til at paret nylig hadde diskusjoner om hvor det var best for barna å bo. Paret har tre barn på 2, 4 og 6 år og Ana pendlet til Washington D. C. hvor hun jobbet i eiendomsbransjen. Der hadde de bedre bomuligheter i tillegg til at Ana i følge moren savnet barna når hun var borte på grunn av jobb.

Brian Walshe kunne imidlertid ikke flytte dit, fordi han sonet en svindeldom i hjemmet, og derfor verken kunne forlate huset i Boston eller staten Massachusetts.

KJERNE I KONFLIKT?: Ifølge moren til Ana Walshe hadde paret nylig en konflikt knyttet til hvor barna skulle bo. I Boston hvor faren måtte bo på grunn av en dom, eller i Washington hvor moren jobbet i eiendomsbransjen og de hadde det fineste huset.

Anas mor forteller også at Ana sendte henne en melding første juledag: «Mamma kan du være så snill å komme i morgen?». Ifølge NBC News svarte moren at hun ikke rakk å bli klar til å reise så snart, og at hun heller ville komme i januar og bli lenger. Hun spurte hvorfor Ana ville hun skulle komme med en gang, og forteller at datteren forklarte at det var fordi hun og mannen ikke gikk overens på grunn av uenighet om barna og bosted.

Barna er nå er ivaretatt av Massachusetts Department of Children and Families, ifølge NBC News.