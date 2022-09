AMERIKANSK INTERIØRKJEDE STENGER 150 BUTIKKER: Denne uken meldte CNN at den amerikanske interiørkjeden Bed Bath & Beyond stenger 150 av butikkene sine i USA.

Dødsfall, søksmål og nedstenginger ryster amerikansk interiørkjede

Nedturene har stått i kø for den amerikanske interiørkjeden de siste månedene. Kun dager etter at Bed Bath & Beyond annonserte planene om å stenge rundt 150 butikker og kutte arbeidsstyrken, tok selskapets finansdirektør sitt eget liv.

Kutt i butikker og arbeidsstyrke er en del av et siste forsøk på å stabilisere selskapets økonomi og snu det fallende salget, skriver CNN.

I tillegg til å stenge butikker, skal selskapet ifølge TV-kanalen ha uttalt at de vil si opp rundt 20 prosent av bedriftens ansatte.

Denne uken ble det klart hvilke butikker den amerikanske interiørkjeden Bed Bath & Beyond stenger.

Mandag falt aksjen nesten 1 prosent til 7,95 dollar, kraftig ned fra 15 dollar ved begynnelsen av året, melder CBS News.

Dødsfall, aksjefall og nedstenging

Det har vært noen kaotiske måneder for interiørkjeden som har solgt husholdningsartikler til amerikanere siden 1971.

31. august annonserte de planene om å stenge 150 av deres rundt 800 butikker i USA. To dager senere tok kjedens finansdirektør Gustavo Arnal livet sitt i en leilighet sentralt i New York.

En kunde besøker en Bed Bath & Beyond-butikk i Washington DC. Kjeden sliter for tiden med å lokke kunder og forbedre salget.

52-åringen skal ikke ha lagt igjen noen beskjed til kona som skal ha vært inne i leiligheten samtidig, ifølge New York Post. Avisen skriver at de skal ha leid leiligheten for 18.500 dollar i måneden – som tilsvarer rundt 190.000 kroner.

Men de varslede kuttene i interiørkjeden var ikke Arvals eneste utfordring.

Uken før finansdirektøren døde, hadde han blitt navngitt i et gruppesøksmål på 1,2 milliarder dollar som anklaget ham og andre store aksjonærer for å ha deltatt i en «pump and dump»-ordning for å kunstig blåse opp prisen på selskapets aksjer, skriver Wall Street Journal.

Selskapet skal ha svart til Wall Street Journal at de anså søksmålet som verdiløst, og at en intern etterforskning fant ingen bevis for svindel eller samarbeid fra Arnals side, ifølge rapporten som også New York Post har omtalt.

I månedene før aksjesalget og søksmålet, skal ansatte og direktører i kjeden angivelig blitt bekymret over kravene Arnal sto overfor midt i selskapets finanskrise, som ble fremskyndet av pandemien.

I en rapport omtalt av New York Post hevdes det at Arnal ble stresset av å jobbe 18-timers dager og vurderte å ta permisjon i ukene før han døde.

Utfordringer i kø

Bed Bath & Beyond, Inc. ble verdsatt til 17 milliarder dollar for ti år siden, men var verdt mindre enn 1 milliard da Arnal tiltrådte jobben som kjedens finansdirektør i mai 2020.

– Hvis han ønsket et enkelt opplegg, ville han ikke ha tatt jobben, sa en tidligere kollega om utfordringen Arnal hoppet inn i da han tok sjefsjobben i Bed Bath & Beyond, som hadde slitt i flere år allerede.

Tidligere kollegaer av Arnal forteller til Insider at de er i sjokk over dødsfallet. De beskriver ham som en person som selv i krisetider fokuserte på å jobbe hardt.

Aksjene faller

Bed Bath & Beyond var en gang en av USAS ledende forhandlere av varer til hjemmet, og appellerte til kunder over hele landet med sitt overflod av produkter som gjerne mobiliserte til impulskjøp.

De siste årene begynte kjeden å slite på grunn av netthandel og andre konkurrerende kjeder som Walmart, skriver Insider som har tatt for seg hele kjedens historie om oppgangen og nedgangen til Bed Bath & Beyond.

Bed Bath & Beyond har hatt årevis med fallende salg, ifølge Insider: I juni ble tidligere administrerende direktør Mark Tritton tvunget ut av firmaet etter å ha levert dårlige resultater de siste to kvartalene. Han ble ansatt to år tidligere for å lede kjedens snuoperasjon, ifølge CNBC.

I årets første kvartal hadde kjeden 769 Bed Bath & Beyond-butikker, ifølge CNBC.

Bed Bath & Beyond-aksjen fortsetter å falle etter nyhetene om at forhandleren stenger 150 butikker over hele landet. Aksjene har hittil falt 47 prosent i år, skriver CBS News mandag.

Som en del av planen for å unngå konkurs, har kjeden også besluttet å kutte flere av sine egne varemerker til hjemmet og heller fokusere på kjente merkevarer.

– Selskapet er i krise, sa konkursadvokat Eric Snyder i advokatfirmaet Wilk Auslander til New York Post tidligere denne måneden.

Ekspert: – Bekymringsfullt

Selskapet håper med nedskalering av butikker og reduksjon i arbeidsstyrken å spare 250 millioner dollar i år. De skal også ha sikret seg et lån på 500 millioner dollar i finansiering.

Men eksperter tror ikke det er nok:

– Selskapet trengte en tilførsel av kapital for å få dem gjennom de neste seks til ni månedene, så det har kjøpt dem litt tid, sier David Silverman, seniordirektør i Fitch Ratings til finansavisen Barrons.

Han la til:

– Likevel er salget ned 26 prosent dette kvartalet. Det er bekymringsfullt, og uten en troverdig plan for å forbedre og snu den kursen, vil selskapet enkelt opprettholde sin posisjon som et selskap man bekymrer seg for neste året.

Analytiker Cristina Fernándex sier til samme avis at hun er i tvil om at mer satsing på kjente merkevarer er løsningen.

Nylig ble saken om søksmålet på 1,2 milliarder dollar mot blant andre Gustavo Arnal, overført til et nytt advokatfirma med base utenfor Washington D.C.

Etter Arnals dødsfall har Laura Crossen fått rollen som ny selskapets nye finansdirektør.