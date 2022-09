MØTTE PRESSEN: President Joe Biden besøkte torsdag Federal Emergency Management Agency (FEMA) etter orkanen «Ian» sine herjinger i Florida.

Biden irritert av journalistens spørsmål

På en pressekonferanse torsdag nekter USAs president Joe Biden å svare på spørsmål om Nord Stream-lekkasjene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var da Biden besøkte Federal Emergency Management Agency (FEMA), på grunn av orkanen «Ian» sine herjinger i Florida, at en journalist skøyt inn et spørsmål om Nord Stream-lekkasjene på tampen av pressekonferansen.

– Mener du Russland er ansvarlig for det som har skjedd med Nord Stream-rørledningen, spør han.

– La oss holde oss til dette, ok? Jeg mener ..., svarer presidenten, som tydelig er irritert, før journalistene avbryter med flere spørsmål.

– Det er mye viktig ... Vi er her for å snakke om Amerika, avslutter Biden og forlater pressen.

Krever forklaring fra Biden

En uttalelse fra Biden i februar, før Russlands invasjon av Ukraina, har ført til at Russland har krevd svar på om USA har en rolle i gasslekkasjene i Østersjøen.

I uttalelsen fra februar sier presidenten

– Hvis Russland invaderer ... så vil det ikke lenger være noen Nord Stream 2.

Sitatet har i ettertid blitt brukt for alt det er verdt i Russland.

Maria Zakharova, i det russiske utenriksdepartementet, har krevd et svar fra USA.

– Biden er forpliktet til å svare. Vi må ta ansvar for våre ord. Misforståelse av det som blir sagt fritar ikke for ansvar. Europa må vite sannheten, skriver hun.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov har også antydet til russiske journalister at amerikansk gass har hatt stor profitt siden hendelsen.

Sannheten er likevel at det også før lekkasjene ikke har vært leveranser av gass gjennom rørledningene. Etter invasjonen i Ukraina bestemte Tyskland å ikke ta i bruk Nord Stream 2. Senere stoppet russiske myndigheter selv forsyningene gjennom Nord Stream 1, og skylder på vestlige sanksjoner.

Selv om presidenten ikke selv har svar på anklagene, har det kommet svar fra det amerikanske utenriksdepartementet.

– Bare tanken om at USA var på noe som helst vis involvert i det som fremstår som sabotasje av disse rørene er absurde, sier talsperson Ned Price til Reuters.

Krever å være med i etterforskningen

Til den danske avisen Politiken sa den russiske ambassadøren Vladimir Barin fredag at Russland kommer til å insistere på å være med i etterforskningen av lekkasjene.

– Etterforskningen vil ikke være objektiv og pålitelig om ikke russiske representanter og eieren av rørledningene ikke får være med, skriver han til avisen.

Det russiske gasselskapet Gazprom er hovedeier av rørledningene. Putin sa torsdag at lekkasjene skyldes sabotasje, og kalte det «en internasjonal terrorhandling».

– Vanskelig å se at noen andre enn Russland kan stå bak

Det er ingen hemmelighet at USA i årevis har uttrykket sin motstand til gassledningene mellom Russland og Tyskland. Blant annet president Donald Trump advarte om energisikkerhet i Europa.

PEKER PÅ RUSSLAND: Veli-Pekka Tynkkynen er professor og dosent i russisk energi- og naturressurspolitikk.

Professor ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki, Veli-Pekka Tynkkynen, mener likevel at Russland har de største motivene for en slik sabotasje.

Han sier til VG at han ikke er overrasket over responsen fra Russland:

– Zakharova peker på USA, og i russiske medier diskuteres det om ukrainske spesialsoldater kan ha gjort det. Vi vet ennå ikke hvem som står bak, men det er vanskelig å se at noen andre enn Russland kan stå bak det som trolig er sabotasje, sier han.

Han mener Russland vil skape frykt, sende en advarsel eller å splitte Europa, etter at enkelte krefter på kontinentet har ønsket å fjerne sanksjonene mot Russland.

– Det er ingen annen aktør som har noe motiv. Gasskranen er allerede stengt. Hvem andre skulle ha incentiver til å gjøre noe slikt da? spør professoren.

Onsdag kalte Peskov beskyldningene om at Russland skulle stå bak lekkasjene for «dumme og absurde».

Norge peker ikke finger

Tyske, danske og polske myndigheter har uttalt at de mener Russland kan stå bak gasslekkasjen i Østersjøen.

Andre er derimot mer forsiktige med å peke finger.

Tirsdag ville ikke statsminister Jonas Gahr Støre slå fast at russerne står bak. Likevel understreker han at gass er en stor del av krigen Russland fører i Europa, og at det hele tyder på en villet handling.

Det samme sier Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson og Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har advart kraftig mot tilsiktet innblanding i europeisk infrastruktur.

Mens Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har kalt situasjonen bekymringsfull, og at forsvarsalliansen er forpliktet til å forsvare seg mot målrettede angrep på alliertes infrastruktur.